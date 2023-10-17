احدث مشروع مُقدم من شركة المراسم في مدينة الشيخ زايد

الوكيل الإخباري - كمبوند مارفيل نيو زايد هو مجمع سكني فاخر تم تنفيذه في قلب الشيخ زايد على امتداد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أمام مطار سفنكس الدولي حيث يعد هذا الكمبوند وجهة استثنائية للعيش الفاخر والرفاهية.

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يتميز كمبوند مارفيل نيو زايد بالمساحات الخضراء المحيطة به حيث يمكنك الاستجمام والتنزه بعيدا عن صخب المدينة بجانب وحدتك السكنية والتي تتنوع بين فلل منفصلة، شقق سكنية، تاون هاوس، دوبلكس بحيث يمكن للسكان اختيار ما يناسب احتياجاتهم وأسلوب حياتهم.



بالإضافة إلى ذلك، يوفر مارفيل نيو زايد مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق الحديثة التي تساعد السكان على الاستمتاع بحياة مريحة ومتكاملة، و تشمل هذه المرافق مسابح ونوادي رياضية مجهزة تجهيزا كاملا، ومناطق لعب للأطفال، ومراكز تجارية، ومطاعم ومقاهي تم تصميمها على مستوى عالي.



يتمتع كمبوند مارفيل نيو زايد أيضا بموقع استراتيجي جذاب حيث يقع بالقرب من المناطق الحيوية والمحاور الرئيسية التي تساعد العملاء على عدم استغراق وقت طويل في الطريق والتنقل بسهولة مما يوفر راحة البال والأمان للسكان.



باختصار، كمبوند مارفيل نيو زايد هو وجهة مثالية للحصول على الاستقرار المعيشي والاستمتاع بأسلوب حياة راق وتجربة استثنائية في واحدة من أفضل المجتمعات السكنية في الشيخ زايد.



تواصل معنا عبر الهاتف او الواتس اب: 01101112515

موقع كمبوند مارفيل نيو زايد

أطلقت شركة المراسم للتطوير العقاري أحدث مشاريعها كمبوند مارفيل نيو زايد في قلب الشيخ زايد على امتداد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أمام مطار سفنكس الدولي.

الأماكن القريبة من كمبوند مارفيل نيو زايد



يقع كمبوند مارفيل نيو زايد بالقرب من المناطق التالية:

مطار سفنكس الدولي.

طريق القاهرة - الإسكندرية.

طريق الضبعة.

مول العرب، أركان بلازا.

هايبر وان.



مساحة مارفيل المراسم

تم تنفيذ كمبوند مارفيل نيو زايد على مساحة 111 فدان حيث استغلت شركة المراسم العقارية هذه المساحة الكبيرة وقامت بتقسيمها بين المساحات الخضراء والتي تشغل نسبة 80% من المساحة الإجمالية كمبوند.



وباقي المساحة تم تخصيصها لتطوير وحدات سكنية داخل مارفيل نيو زايد بمساحات مختلفة ومتنوعة حرصا على إرضاء الذوق العام من العملاء.



أنواع ومساحات مارفيل نيو زايد

يضم Mar Ville New Zayed وحدات سكنية تتنوع بين توين هاوس، تاون هاوس، دوبلكس، شقة سكنية، فلل منفصلة كما قد تم بناء هذه الوحدات بمساحات مختلفة والتي تبدأ من 60 متر مربع.

اسعار مارفيل نيو زايد

أطلقت شركة المراسم العقارية أسعار تنافسية حيث تتناسب مع الكثير من العملاء والمستثمرين، حيث يبدأ سعر المتر من 65,000 جنيه مصري، كما يتم تأكيد الحجز بمبلغ 150 ألف جنيه مصري.



أنظمة سداد مارفيل نيو زايد

لم تغفل الشركة المطورة من طرح أنظمة سداد مرنة بهدف تسهيل على العملاء امتلاك وحدتهم السكنية داخل كمبوند مارفيل نيو زايد حيث يمكن للعميل التقسيط على 8 سنوات ودفع مقدم 5%.



خدمات ومرافق كمبوند مارفيل نيو زايد

يضم كمبوند مارفيل نيو زايد مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق لضمان حياة مريحة ومتكاملة للعملاء و تشمل هذه الخدمات والمرافق التالي:



خدمة أمنية على أعلى مستوى حيث يتم حراسة كمبوند مارفيل نيو زايد على مدار الساعة بالتناوب.

يضم الكمبوند أيضا مساحات واسعة من الحدائق والمناظر الطبيعية المذهلة، مما يوفر بيئة هادئة ومنعشة للسكان.

كما يحتوي الكمبوند على مجموعة من المسابح الرائعة والنوادي الرياضية المجهزة تجهيزا كاملا، حيث يمكن للسكان الاسترخاء وممارسة الرياضة والاستجمام.



كما تتوفر مناطق مخصصة للعب الأطفال والتي تم تزويدها بألعاب متنوعة ومؤمنة بشكل كامل حرصا على سلامة الأطفال.

ويضم مارفيل ملاعب رياضية متنوعة والتي تشمل ملاعب التنس وملاعب كرة القدم، مما يمنح السكان فرصة لممارسة النشاط البدني والترفيه.

يوفر الكمبوند أيضا مراكز تجارية تضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والماركات العالمية، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم تجربة طعام رائعة.



وتتوفر مناطق مخصصة للترفيه والتسلية مثل صالات السينما ومراكز ألعاب البولينج وملاهي الأطفال، مما يوفر للسكان أوقاتا ممتعة وتجربة ترفيهية متنوعة.

كما يتوفر داخل مارفيل نيو زايد مناطق تم تخصيصها لحفلات الشواء في الهواء الطلق.

الشركة المطورة كمبوند مارفيل نيو زايد

يعد مارفيل نيو زايد من المشاريع السكنية التابعة لشركة المراسم للتطوير العقاري وهي من الشركات التي لها شهرة كبيرة وسمعة طيبة على مستوى الوطن العربي.



تأسست شركة المراسم العقارية سنة 1997، كما تهدف شركة المراسم لإنشاء مشاريع سكنية وسياحية وتجارية تلبي احتياجات العملاء وتوفر لهم أسلوب حياة مريح وفاخر.

تتميز المشاريع التي تقدمها الشركة بالتفاصيل العالية والجودة الفائقة في البناء والتصميم والتشطيبات، كما تتضمن مشاريع شركة المراسم مجموعة متنوعة من الوحدات والتي تشمل الفلل المنفصلة والشقق السكنية، وتوين هاوس، تاون هاوس، دوبلكس.



وتحرص الشركة على اتباع خطة واضحة للنجاح مشاريعها والتي تشمل اختيار المواقع الاستراتيجية التي توفر سهولة الوصول إلى المناطق الحيوية والمراكز التجارية والخدمات الأساسية، وتوفير أنظمة سداد مرنة.

الأعمال السابقة لشركة المراسم العقارية

مشروع فيفث سكوير القاهرة الجديدة.

كمبوند ريزيدنس القاهرة الجديدة.

مول فيفث سكوير القاهرة الجديدة.



مشاريع اخرى في مٌحيط اكتوبر | كمبوند صن كابيتال اكتوبر

صن كابيتال هو مشروع سكني فاخر يقع في منطقة حدائق أكتوبر، حيث يقدم للمقيمين بيئة سكنية متميزة وجودة حياة عالية. يمتاز هذا المشروع بمجموعة من المميزات والخدمات التي تجعله وجهة مثالية للعيش.



موقع صن كابيتال: صن كابيتال يتميز بموقعه الاستراتيجي في حدائق اكتوبر، وهي منطقة نامية ومتطورة في القاهرة. يقع المشروع بالقرب من العديد من المعالم الهامة، بما في ذلك جامعة زويل، مما يجعله ملائمًا للعائلات والطلاب الباحثين عن إقامة قريبة من الجامعة.



أسعار صن كابيتال: سعر المتر في صن كابيتال يبدأ من 8800 جنيه مصري، ويمكن أن تتغير الأسعار بناءً على نوع الوحدة وموقعها داخل المشروع. تتوفر خيارات مرنة للسداد تبدأ من 10% مقدم وأقساط تمتد على فترة تصل إلى 10 سنوات.



المطور العقاري لصن كابيتال: شركة ارابيا هولدنج

أنواع الوحدات و المساحات في صن كابيتال:

شقق سكنية: تتراوح مساحات الشقق من 90 متر مربع إلى 250 متر مربع.

فيلات مستقلة: تبدأ مساحات الفيلات من 380 متر مربع.

تاون هاوس: تتراوح مساحات تاون هاوس من 250 متر مربع.

توين هاوس: تبدأ مساحات توين هاوس من 290 متر مربع.