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السبت، 20-11-2021 04:22 م

اختبروا متعة الاستجمام في جزر الكناري طوال العام

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الوكيل الإخباري - على الرغم من أن جزر الكناري جزء من إسبانيا، إلا أنها أقرب إلى إفريقيا منها إلى أوروبا. توقع أن تجد الكثير من السياح الآخرين، لا سيما في جزر تينيريفي وغران كناريا. تنعم الجزر كافة بمناخ مثالي لفصل الربيع الدائم.

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حديقة تيد الوطنية

ثالث أعلى بركان في العالم على ارتفاع 3718 متراً، تقع أبراج تيد فوق جزيرة تينيريفي الصغيرة، أشهر جزر الكناري. يشمل متنزه تيد الوطني، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتعد الرحلة داخل فوهة البركان الهائلة أحد المعالم البارزة في رحلة إلى جزر الكناري.

 

حديقة تيمانفايا الوطنية

لانزاروت لها تاريخ بركاني أكثر حداثة من تينيريفي - حدثت الانفجارات الكارثية التي غطت معظم الجزيرة في الحمم البركانية المنصهرة والرماد البركاني بين عامي 1730 و1736. دفنت سلسلة الانفجارات التي استمرت سبع سنوات 11 قرية وأجبرت السكان على مغادرة الجزيرة التي كانت في السابق حديقة جزر الكناري.

 

لاس بالماس دي جران كناريا

هي مدينة ساحلية مشمسة ولها إرث تاريخي مثير للاهتمام من ماضيها الاستعماري الإسباني، والذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر. تأسست المدينة في عام 1478، وهي أول موطئ قدم استعماري لإسبانيا في توسعها غرباً نحو العالم الجديد.

 

المصدر - سيدتي 

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