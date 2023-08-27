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الأحد، 27-08-2023 09:56 ص

ارتفاع أعداد السياح في تركيا خلال الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري- ارتفع عدد زوار تركيا من السياح خلال شهر تموز الماضي على أساس سنوي، بحسب ما أفادت بيانات وزارة السياحة التركية، حيث تصدر السياح من أوروبا قائمة زوار تركيا في تموز .

وأظهرت البيانات، الجمعة، أن عدد الزائرين الأجانب إلى تركيا قد ارتفع بنسبة 7.25 بالمئة في تموز ، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

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وبلغ عدد السائحين في تركيا 7.15 مليون زائر خلال تموز ، ويأتي ذلك مقارنة مع 6.66 مليون زائر أجنبي في تموز 2022

وأفادت بيانات وزارة السياحة التركية بأن الألمان والروس والبريطانيين تصدروا قائمة الزوار الأجانب لتركيا خلال شهر تموز .

 

سكاي نيوز عربية




 




 

 


 

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