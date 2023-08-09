ارتفاع حركة السفر الجوي في الشرق الأوسط 28% خلال حزيران السابق

الوكيل الإخباري- قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن إجمالي حركة السفر الجوي (التي تُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) ارتفع خلال شهر حزيران 2023 بنسبة 31% مقارنة بشهر حزيران من عام 2022، ليواصل قطاع السفر الجوي التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

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وتأثرت حركة النقل الجوي وشركات الطيران العالمية بقيود على السفر وقرارات غلق المجالات الجوية التي اتخذتها دول في عام 2020 واستمر العمل بها لبعض الوقت بهدف كبح تفشي فيروس "كوفيد-19".



وأضاف الاتحاد -الذي يمثل نحو 300 شركة طيران تشكل 83% من حركة السفر الجوي العالمية- أن حركة السفر الجوي العالمية وصلت حاليا إلى 94.2% من مستوياتها المسجلة قبل جائحة كورونا وفقا لبيان نقلته منصة "زاوية".



وارتفع إجمالي حركة السفر الجوي خلال النصف الأول من عام 2023 ارتفع بنسبة 47.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأظهرت بيانات إياتا، أن حركة السفر الجوي في منطقة الشرق الأوسط ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 28.3% على أساس سنوي، لتشكل 9.8% من إجمالي حركة السفر الجوي العالمية خلال الشهر نفسه.



وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 29.2% في حركة المسافرين خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

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