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الأحد، 07-05-2023 03:12 م

ارشادات أساسية للاستمتاع بالرحلات البحرية خارج موسم الذروة

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الوكيل الإخباري - الرحلات البحرية من أكثر أنواع السفر الممتعة، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من التحضيرات للاستمتاع بأوقات مميزة صحبة الأصدقاء والعائلة، لذا يمكن تحديد بعض من النصائح عند السفر في الرحلات البحرية.

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احزم بدلة السباحة في حقيبة اليد
ينصح بتحضير الأمتعة الخاصة بالبحر والسباحة وتوضيبها داخل حقيبة اليد، بالإضافة إلى أغراض أساسية كالأدوية وشاحن الهاتف.

الميزانية
ينصح بضرورة تحديد الميزانية المطلوبة للرحلة البحرية، هناك بعض الاستثناءات لكن الغالبية العظمى من الرحلات البحرية ليست شاملة عند التخطيط للرحلة، لذا يجب تخصيص ميزانية للنفقات الإضافية مثل المطاعم المتخصصة وعلاجات السبا والإكراميات.


التوقيت
إذا لم يكن المسافر طالبًا جامعيًا، فلا ينصح نهائيًا السفر في عطلة الربيع، لأن الأطفال الصغار وطلاب الجامعات تزداد رحلاتهم البحرية في هذا التوقيت من العام مثل فترات الراحة المدرسية، لذا فمن الممكن السفر خارج موسم الذروة.


لا تتغاضى عن الرحلات الليلية
بعض المدن رائعة للاستمتاع بأشعة الشمس، ولكن من المهم أيضًا التخطيط للرحلات الليلية من خلال القيام بإجراء بعض الأبحاث قبل الرحلة السياحية.


لا يمكن الحجز متأخرًا
يمكن الحصول على بعض الصفقات الرائعة في الرحلات البحرية عن طريق الحجز في اللحظة الأخيرة ولكن من الصعب الحصول على هذه الفرص في هذه الأيام، لذا فمن الضروري التخطيط بطريقة مبكرة وحجز كافة الأنشطة الخاصة بالرحلة البحرية مبكرًا للحصول على أفضل الصفقات والعروض قبل الرحلة.


حافظ على أمتعتك آمنة
ينصح بضرورة الحفاظ على الأمتعة والمتعلقات الشخصية داخل غرفة النوم لمنع فقدان أي شيء هام من المتعلقات الشخصية خلال فترة الرحلة البحرية.


البحث عن الأصدقاء
ينصح بضرورة البحث عن الأصدقاء خلال الرحلات البحرية لزيادة الشعور بالاستمتاع طوال فترة الإقامة، لذا يمكن تكوين العلاقات والصداقات خلال فترة الرحلة البحرية.

 

سيدتي

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