اسباب تدفعك إلى زيارة اليابان

الوكيل الإخباري - اليابان أرض الشمس المشرقة لديها كل شيء، من الشواطئ الجميلة التي توفر خيارات حمامات الشمس المثالية إلى الجبال للتزلج، إلى التجديف في المياه البيضاء على الأنهار، جنبًا إلى جنب مع العجائب الطبيعية، ويمكن لرحلة إلى اليابان أن تحوي متعةً لا نهاية لها.





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لا تغادري قبل أن تزوري حديقة يابانية

يمكن العثور على الحدائق اليابانية في جميع أنحاء اليابان. ومع ذلك، فقد برزت كيوتو كمدينة تضم أكثر الحدائق الرائعة.



زيارة القلاع اليابانية الفريدة

في حين تمت إعادة بناء العديد من القلاع، من المفيد العثور على القليل الذي تم الحفاظ عليه عبر القرون، مثل: قلعة هيميجي الشهيرة، وقلعة ماتسوموتو، لمشاهدة هندسة القلاع وأنظمة الدفاع المتقدمة.



التزلج على الجليد

من جبال الألب اليابانية ناغانو، إلى مسحوق نيسكو الأسطوري الناعم في هوكايدو، اليابان هي متعة لعشاق الثلج، حيث توفر أفضل تجربة للمتزلجين، مع طعام دافئ وغامض لتجديد شبابهم بعد قضاء الوقت على المنحدرات.

جولة في البرية مع المأكولات اليابانية الأصيلة

إذا كنتِ تستمتعين بمذاقات مختلفة وروائح جديدة واستكشاف مطابخ جديدة، فإن اليابان تقدم خيارات رائعة. وفي حين أن الطعام التقليدي لليابان هو "واشوكا"، الذي يتكون من الأرز مع حساء ميسو، هناك الكثير للاختيار من بين المكونات الموسمية، التي تلعب دورًا مهمًا في الطعام اليومي.

الطقوس اليابانية

رغم التقدم الكبير الذي شهدته اليابان على مدى العقود الماضية، فإن شعبها لايزال محافظاً على العديد من الطقوس المتوارثة عبر الأجيال، ومن بينها حفلات الشاي والمهرجانات والاحتفالات التي يرتدي فيها الرجال والنساء الملابس اليابانية التقليدية.

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