استئناف الرحلات التجارية بين مصر والسودان لأول مرة منذ بدء الصراع

الوكيل الإخباري- استأنفت مصر، يوم الثلاثاء، رحلات الطيران التجارية المباشرة إلى السودان لأول مرة منذ اندلعت الحرب المدمرة بين الجنرالين المتنافسين في السودان قبل نحو 5 أشهر.

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غادرت الرحلة رقم "إم إس 865"، التي سيرتها شركة مصر للطيران من القاهرة في وقت مبكر الثلاثاء، ووصلت إلى مدينة بورتسودان في شرق السودان في الساعة 6:30 صباحًا وعلى متنها 120 راكبًا، وفقًا لشركة الطيران المصرية.



واستقبلت السلطات السودانية الطائرة المصرية برشها بالمياه في "تحية مائية" احتفالية عند هبوطها.



وحضر استقبال الطائرة سامح فاروق القنصل العام المصري في بورتسودان.

وقالت مصر للطيران إن رحلة العودة، وعلى متنها 115 راكبًا، هبطت في العاصمة المصرية القاهرة بعد ظهر الثلاثاء.



وقال فاروق إن مصر للطيران ستشغل رحلة ذهاب وعودة أسبوعية إلى بورتسودان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



كانت هذه أولى رحلات الطيران من السودان منذ اندلعت حرب في منتصف أبريل/ نيسان هناك بين قوات الجيش السودانية بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مواجهة قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو.



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