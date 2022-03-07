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الإثنين، 07-03-2022 09:22 ص

استئناف الرحلات المباشرة بين مشهد ودمشق

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الوكيل الاخباري-أعلن المدير العام للمطارات الدولية بمحافظة خراسان الإيرانية محمود أماني بني، استئناف الرحلات المباشرة بين مدينة مشهد والعاصمة السورية دمشق اعتبارا من اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن أماني بني قوله إنه "بمناسبة يوم الثالث من شعبان، ذكرى ولادة الإمام الحسين... تنطلق اليوم، رحلة مباشرة من مشهد إلى دمشق عند الساعة السادسة مساء".

وأكد المسؤول الإيراني أنه من المقرر حاليا استمرار رحلة مشهد -دمشق ودمشق - مشهد ليوم واحد في الأسبوع، مشددا على ضرورة الحفاظ على البروتوكولات الصحية خلال هذه الرحلات الجوية.

وأوضح أماني بني أن شروط الرحلات الخارجية تشمل وجوب تقديم الركاب وثيقة تؤكد النتيجة السلبية لاختبار "PCR" الخاص بفيروس كورونا وبطاقة اللقاح.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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