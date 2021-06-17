استئناف الرحلات بين دمشق ودبي والشارقة في الإمارات

الوكيل الإخباري - بعد قطيعة دامت أكثر من عشر سنوات وبعد توقف حركة الطيران في ظل تداعيات فيروس كورونا، كوفيد 19 وزارة النقل السورية تُعلن عن استئناف الرحلات المباشرة بين دمشق وكلمن دبي والشارقة في دولة الإمارات بدءا من 20 الشهر الجاري .

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أعلنت وزارة النقل السورية، استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق ودبي والشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من 20 من الشهر الجاري.



أولى رحلات الطيران الجوي تنطلق من مطار دمشق الدولي إلى مطار الشارقة الدولي وفق ما أعلنته الخطوط الجوية السورية مضيفة أن "الخطوط الجوية السورية" من المقرر أن تشغل 3 رحلات أسبوعياً إلى الشارقة و 4 رحلات أسبوعياً باتجاه دبي.





كما أعلنت الخطوط الجوية السورية أن أولى الرحلات ستكون باتجاه مطار الشارقة الدولي وأضافت أنه من المقرر أن تسير “السورية للطيران” ثلاث رحلات أسبوعيا إلى الشارقة و4 رحلات أسبوعيا بإتجاه دبي.

المصدر - سائح



