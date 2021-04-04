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الأحد، 04-04-2021 08:57 ص

استئناف العمل في مطار الريان الدولي بمدينة المكلا اليمنية

مطار الريان


الوكيل الإخباري - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، أمس السبت، عن استئناف الرحلات الجوية من مطار الريّان بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، اعتبارا من يوم 9 نيسان/ أبريل الجاري.

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وبيّنت الخطوط الجوية اليمنية، في بيان لها، في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن العمل سيكون من وإلى مطار الريان الدولي خط الرحلة ذهابا وإيابا "عدن – الريان – سقطرى" و "سقطرى – الريان – عدن".


وفيما يتعلق بالرحلات الدولية، قالت الخطوط اليمنية إنه سيتم وضع برنامج للرحلات الخارجية من مطار الريان أسوة بمطار عدن وسيئون قريبا، دون الإشارة إلى تاريخ محدد.


وتعلن الهيئة العامة للطيران في اليمن، بين فترة وأخرى عن استئناف العمل بمطار الريّان الدولي، لكن ذلك لم يتم حتى الآن عقب توقفه لخمسة أعوام.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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