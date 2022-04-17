استراليا ترفع الحظر المفروض على دخول السفن السياحية

الوكيل الاخباري- أعلنت أستراليا اليوم الأحد عن بدء سريان قرار اتخذته حكومة سكوت موريسون الشهر الماضي لرفع الحظر الذي فرضته قبل حوالي عامين على دخول السفن السياحية للمياه الإقليمية إلى البلاد بسبب جائحة كورونا.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، استقبلت أستراليا أكثر من 600 ألف راكب قادمين عبر البحر من خارج البلاد على متن 350 سفينة تقريبا قبل جائحة كورونا.

وأعادت أستراليا فتح حدودها أمام المسافرين الذين تلقوا تطعيمهم بالكامل في 21 شباط الماضي بعد قرابة عامين.

وأغلقت أستراليا حدودها أمام الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين الدائمين مع استثناءات قليلة في آذار 2020.

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