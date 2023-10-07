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السبت، 07-10-2023 03:53 م

استمتع بالسباحة في الشتاء بأدفئ 3 جزر

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الوكيل الإخباري - البحث عن وجهات سياحية دافئة، في موسم البرد، هو هدف بعض السائحين الراغبين بالاستلقاء تحت أشعة الشمس والاستمتاع بالنشاطات المائية.

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في هذا الإطار، تبدو جزر بالاوان في الفلبين، وسانت لوسيا في البحر الكاريبي، وكوه ساموي في تايلاند، جذابة للمتعة بالشمس.

 

جزيرة «بالاوان»، هي مقاطعة واقعة في أقصى غرب الفلبين، وثريّة بنقاط الجذب السياحي.

زيارة بحيرة «كايانغان»: تعدّ الأكثر نظافة في آسيا عموماً، وفي الفلبين خصوصاً، وهي تتألف من تشكيلات صخرية متعرّجة مذهلة جديرة بالاستكشاف.
زيارة متنزه «بورتو برينسيسا» الجوفي الوطني: هو مدوّن على لائحة «اليونسكو» للتراث العالمي، إذ يعدّ أحد أطول الأنهار الجوفية في العالم.
«بيتونات سانت لوسيا»: هما جبلان يمثّلان جزءاً من منطقة مدرجة في قائمة »اليونسكو» للتراث العالمي؛ يبلغ ارتفاع «بيتون الكبير» 798 متراً، و«بيتون الصغير» 750 متراً ، وتوفّر قرية «سوفرير» لصيد السمك الملون إطلالة بانورامية على القمتين.
«خليج ماريجوت»: ينصح خبراء السياحة في ««سانت لوسيا» بالإطلالة على الخليج الرائع المذكور من نقطة ««فيستا»، الواقعة بين الطريق الساحلي الكاريبي الرئيسي والخليج نفسه.

 

 

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