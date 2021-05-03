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الإثنين، 03-05-2021 02:45 م

اسكتلندا على طريق الأولوية في إعادة الطبيعة البرية

اسكتلندا


الوكيل الإخباري - تحولت إعادة الطبيعة البرية إلى حركة شهيرة في اسكتلندا على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تمت دعوة السياسيين من قبل تحالف إعادة الطبيعة البرية الإسكتلندي لوضع سياسات تجعل من البلاد الأولى في العالم "دولة إعادة الطبيعة البرية."

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ويقوم مبدأ إعادة الطبيعة البرية على أساس أن الطبيعة تعرف ما هو الأفضل لها حين يتعلق الأمر بحماية نفسها.  


ويعتقد التحالف، حسبما جاء في موقع "يويونيوز" أن الخطوة يجب أن تكون جزءاً من تلك المجتمعات.


ويقول ستيف ميكلرايت حاكم التحالف معلقاً:" تواجه الأحزاب كما الشعب العديد من الخيارات في هذه الانتخابات بما في ذلك قرارات أساسية ترسم ملامح مستقبل أراضي وبحار اسكتلندا."


وشرح ستيف بأن التحالف يحض كافة الأفرقاء السياسيين على الالتزام بالمعايير الخمس المطروحة لحماية الطبيعة ودفع الاقتصاد. ويلفت إلى يقينه بأن الشعب يريد أن يرى السياسيين يحرزون تقدماً ملحوظاً في مجال إعادة الطبيعة البرية قائلاً إن التحالف يشجع الناس على أخذ تلك القضايا بالاعتبار.


ويؤكد أن الفرص الموجودة جوهرية وتجعل من اسكتلندا الدولة الأولى في العالم تعمل على إعادة الطبيعة البرية".

 

البيان


 




 

 


 

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