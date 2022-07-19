اشهر الاماكن السياحية في فيينا

الوكيل الإخباري - تعد فيينا واحدة من أكثر المدن المذهلة في أوروبا، فهي مليئة بالفن والهندسة المعمارية الرائعة، مع عدد لا يحصى من المتاحف والقصور والحدائق الأنيقة التي تشهد على ثروتها وجمالها.

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مبنى البرلمان



يقع مبنى البرلمان الأنيق في رينجستراس، وقد بُني على طراز النهضة اليونانية. هنا يعقد البرلمان النمساوي جلساته. تم تحديد العمارة اليونانية الكلاسيكية بسبب ارتباط الديمقراطية باليونان القديمة؛ يحلو رؤية أعمدتها البيضاء المتألقة وتماثيلها البرونزية الرائعة، بينما تقف نافورة بالاس أثينا الجميلة في مقدمة المبنى. يعد مبنى البرلمان أحد أشهر مناطق الجذب السياحي في فيينا، وهو يستحق الزيارة نظرًا لتصميمه المذهل وأهميته للبلد.

شتاد بارك



لى حدود شارع رينجستراس، ينقسم شتاد بارك الكبير إلى قسمين بواسطة نهر فيينا الذي يمر عبره. تعد الحديقة مكانًا مريحًا للتوجه إليه إذا كان لديك ما يكفي من مشاهدة المعالم السياحية ليوم واحد. مع تناثر العديد من التماثيل والمعالم الأثرية لمشاهير فيينا، سيصادف الزوار شخصيات مشهورة مثل الملحن شتراوس والرسام شندلر وسط المساحات الخضراء المعروضة. إلى جانب عدد كبير من الحيوانات والنباتات، فإن حديقة الأطفال وقاعة الحفلات الموسيقية والحدائق ذات المناظر الطبيعية تجعلها تستحق التوقف.

متحف التاريخ الطبيعي



يعد متحف التاريخ الطبيعي في فيينا واحدًا من أهم متحف من نوعه في العالم ويضم أكثر من 30 مليون قطعة أثرية.

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