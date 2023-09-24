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الأحد، 24-09-2023 11:07 ص

اعتباراً من الغد .. الدخول لتايلاند دون تأشيرة للزوار من هذا البلد !

تعرف-على-الأماكن-السياحية-في-تايلند-للعائلات


الوكيل الإخباري-  تبدأ تايلاند غداً باستقبال السياح الصينيين  دخولا مؤقتا دون تأشيرة ، وفقاً لما افادت الحكومة التايلاندية الجديدة في وقت سابق .

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وقال رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين  إن الإعفاء من التأشيرة، والذي سينطبق أيضا على الزوار من دولة كازاخستان في آسيا الوسطى، سيكون ساريا اعتبارا من 25 سبتمبر/أيلول حتى 29 فبراير/شباط من العام المقبل.

وأضاف أنه تم استشارة السلطات المعنية للتأكد من استعدادها للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.


واقترحت الحكومة التايلاندية هذا الإجراء بسبب مخاوف من أن عدد السياح الصينيين هذا العام قد لا يصل إلى الهدف الأولي وهو 5 ملايين بسبب متطلبات التأشيرة الصارمة.

أفادت هيئة السياحة التايلاندية أن حوالي 1.4 مليون سائح صيني جاءوا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

 

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