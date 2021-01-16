السبت 16-01-2021
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السبت، 16-01-2021 01:58 م

اغلاق جميع ممرات السفر في بريطانيا

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الوكيل الإخباري _ اعلنت بريطانيا عن قراراها بإغلاق جميع "ممرات السفر" اعتبارا من الإثنين المقبل لحماية البلاد من انتشار سلالة جديدة غير معروفة من فيروس كورونا .

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وحسب وكالة أنباء الإمارات، تكون المملكة المتحدة، بذلك في عزلة حقيقية عن جيرانها في أوروبا والعالم.

 

وحسب وكالة فرانس برس، يواجه العالم موجة جديدة من العدوى فشلت تدابير العزل، وحظر التجول والتطعيم في وقفها.


وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النسخة المتحورة التي عثر عليها في بريطانيا منتشرة اليوم في 50 بلدًا، أما النسخة الجنوب أفريقية فوصلت إلى 20 بلدا، لكن المنظمة ترجح أن انتشارهما أوسع.


ولا يمكن التعرف على المتغيرات إلا من خلال تسلسل الشفرة الجينية، وهو تحليل غير متاح في كل مكان.

 

ويجري حاليًا تحليل طفرة ثالثة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية وأعلنت اليابان اكتشافها الأحد. وهي قد تؤثر على الاستجابة المناعية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية التي تحدثت في نشرتها الأسبوعية عن "متحورة مقلقة".


ودعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إلى التوسع على مستوى العالم في التسلسل الجيني ومشاركة البيانات بالإضافة إلى تعاون علمي أكبر للتعامل مع "الأمور الأساسية غير المعروفة".


كما دعت إلى تطوير "نظام معياري" لتسمية المتغيرات الجديدة لتجنب أي "وصمة" جغرافية أو سياسية.

 

وتجتمع اللجنة عادةً كل 3 أشهر، لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قرر تقديم موعد الاجتماع بأسبوعين لمناقشة النسخ المتحورة من الفيروس.


في الوقت نفسه، قالت لجنة الطوارئ التي اجتمعت الخميس عبر الافتراضي، إنها تعارض "في الوقت الحالي" اعتماد شهادات التطعيم ضد كوفيد-19 كشرط للسماح للمسافرين الدوليين بدخول بلد ما.


واعتبرت لجنة الطوارئ أنه "ما زال هناك الكثير من الأمور الأساسية المجهولة من حيث فعالية اللقاحات للحد من انتقال العدوى (من الفيروس) واللقاحات ما زالت متوفرة بكميات محدودة".


وتؤكد اللجنة في توصياتها أن إثبات التطعيم لا ينبغي أن يعني التخلي عن التدابير الصحية الاحترازية الأخرى.



المصدر : العين الاخبارية 



 




 

 


 

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