افتتاح حديقة أزهار الحوذان في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - افتتحت حديقة "ذا فلاور فيلدز" الشهيرة (The Flower Fields) للزوار في كارلسباد في كاليفورنيا، المشهورة بحقولها الواسعة من زهور رانونكولوس (حوذان) والمتلونة بكل درجات الألوان، التي تصل إلى خصر الإنسان.

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كانت الحديقة مغلقة معظم عام 2020، بسبب القيود المتعلقة بالوباء، لكن تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا وانتقال كاليفورنيا إلى المستوى البرتقالي من قيود الإغلاق - يعني أن الحقول يمكن أن ترحب مرة أخرى بعدد محدود من الزوار.



قال المدير العام للحديقة، فريد كلارك، لوكالة رويترز "أنا سعيد للغاية لأننا افتتحنا الحديقة مرة أخرى". في العام الماضي قضينا تسعة أشهر وكان علينا قص المزروعات".



تعرض الحقول، على بعد 55 كلم شمال سان دييغو، أكثر من 70 مليون زهرة، مما يخلق مشهدًا سنويًا عندما تتفتح.

سبوتنيك عربي



