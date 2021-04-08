الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمانة : خصومات على الضرائب وإعفاء من الغرامات

تقليص ساعات الحظر الجزئي ليلاً في رمضان مطلب شعبي

هاجس كورونا والأسطح مجدداً.. مفاجأة عن انتقال الفيروس!

الصحة : ساعة الحظر تؤثر تراكميا على الوضع الوبائي

وفيات الخميس 8/4/2021

أسعار الذهب الخميس 8/4/2021

الصحة : مؤشرات نرصدها يومياً تدل على تحسن الوضع الوبائي

المملكة ترحب بقرار امريكا استئناف تقديم الدعم المالي لـ الأنروا

الارصاد : أجواء مستقرة اليوم في المملكة واستمرار تأثير المرتفع الجوي

بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الفلسطينية

الخميس، 08-04-2021 11:38 ص

افتتاح حديقة أزهار الحوذان في كاليفورنيا

حوذان


الوكيل الإخباري - افتتحت حديقة "ذا فلاور فيلدز" الشهيرة (The Flower Fields) للزوار في كارلسباد في كاليفورنيا، المشهورة بحقولها الواسعة من زهور رانونكولوس (حوذان) والمتلونة بكل درجات الألوان، التي تصل إلى خصر الإنسان.

اضافة اعلان

كانت الحديقة مغلقة معظم عام 2020، بسبب القيود المتعلقة بالوباء، لكن تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا وانتقال كاليفورنيا إلى المستوى البرتقالي من قيود الإغلاق - يعني أن الحقول يمكن أن ترحب مرة أخرى بعدد محدود من الزوار.


قال المدير العام للحديقة، فريد كلارك، لوكالة  رويترز "أنا سعيد للغاية لأننا افتتحنا الحديقة مرة أخرى". في العام الماضي قضينا تسعة أشهر وكان علينا قص المزروعات".


تعرض الحقول، على بعد 55 كلم شمال سان دييغو، أكثر من 70 مليون زهرة، مما يخلق مشهدًا سنويًا عندما تتفتح.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
البنفسجيييييي

الجزر البنفسجية في كوريا الجنوبية محط أنظار السياح

image222-450x300

أستراليا ونيوزيلندا تنشئان 'فقاعة سفر' خالية من الحجر الصحي

وزير السياحة

وزير السياحة يفتتح معرض صور مراحل تأسيس الدولة الأردنية

دبي

مؤشر على عودة زخم السياحة ورفع حد إشغال الفنادق في دبي

thumb_301884_700_400_0_0_exact

فلاي دبي الإماراتية تعيد كل طائرات 737 ماكس إلى الخدمة بحلول يونيو

1048516064_0_54_3008_1681_1000x541_80_0_0_672aa537fa7a5324d723da1b0ea09c27

وزير السياحة التونسي: أخذ لقاح كورونا ليس شرطا لدخول السياح

أخبار متعلقة
210313142754-restricted-california-3d-printed-neighborhood-super-tease

مستقبل الإسكان.. صحراء كاليفورنيا تحصل على أول حي مطبوع ثلاثي الأبعاد في أمريكا

Disneyland-Magic-Happens_Mickey-860x574

إعادة افتتاح ديزني لاند في كاليفورنيا بحلول نهاية أبريل