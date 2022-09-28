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الأربعاء، 28-09-2022 04:37 م

افتتاح حديقة مائية عائمة في شاطئ مرسانا على جزيرة الحديريات

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الوكيل الإخباري - أعلنت جزيرة الحديريات عن افتتاح "أكوا بارك مرسانا"، وهي أحدث الوجهات الترفيهية على الجزيرة، وهي عبارة عن مساحة كبيرة من المنتفخات العائمة، في شاطئ مرسانا على الجزيرة، التي تبعد 20 دقيقة جنوب غرب العاصمة أبوظبي.

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تحديات مبتكرة
وتمتد "أكوا بارك مرسانا"، التي تديرها شركة "صحارى مارين"، على طول 130 متراً، وعرض 33 متراَ، وتعد واحدة من أكبر مساحات المنتفخات العائمة في دولة الإمارات وأكثرها إثارة ومتعة، حيث تضم 247 عائقاً وحاجزاً ومنزلقات تقدم لروادها تحديات مختلفة ومبتكرة، لا تقتصر فقط على أوقات المرح العائلية.

 

حركة ونشاط
ويمتاز موقع جزيرة الحديريات بتوفير وجهة مثالية للترفيه والتسلية على مدار العام، حيث تحتضن الجزيرة عدداً من الأنشطة التي تقدم للزوار الملاذ المثالي للحركة والنشاط والاستجمام والاسترخاء في موقع يقدم كل ما يحتاجه الزوار من وسائل راحة وأمان، إضافة إلى المطاعم المتنوعة، التي تقدم أشهى الأطباق العالمية، وشاحنات الطعام التي تقدم تجربة استثنائية من المرح والتسلية والطعم اللذيذ، ومجموعة مختارة من المقاهي التي تقدم أجود أنواع المشروبات والمأكولات الخفيفة والمثلجات.

 

أنشطة رياضية
كما يمكن لمرتادي الجزيرة، أيضاً، الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، التي تشمل: مسارات ركوب الدراجات، وقرية التزلج، وقرية الحبال، وملاعب كرة السلة الداخلية والخارجية، وملاعب التنس والبادل، وملاعب كرة القدم، كما يمكن لعشاق ممارسة الرياضات البحرية أن يمارسوا عدداً من الفعاليات، منها: ركوب قوارب التجديف اليدوية، وألواح التجديف، وقوارب الكاياك.

 

زهرة الخليج

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