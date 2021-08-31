افضل الأماكن السياحية في العقبة - صور

الوكيل الإخباري - العقبة هي مدينة وميناء تقع على خليج العقبة في البحر الأحمر، وهي مدينة عريقة مأهولة بالسُكّان منذ العام 4000 قبل الميلاد، وتتضمن بعض الآثار والمتاحف، وتشتهر مُنتجعاتها الشاطئية بتوفير العديد من الرياضات والأنشطة المائية، مثل رياضة ركوب الأمواج شراعيًا، كما تُعد المدينة الوجهة الأولى لمُحبي رياضة الغطس والغوص، لما تتضمنه من مواقع غنيّة بالشعاب المرجانية اليمانية، والتي يقع مُعظمها في مُتنزه العقبة البحري جنوب المدينة، والذي يُعتبر من أماكن السياحة في الاردن الهامة.

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منتزه العقبة المائي

تم إنشاء منتزه العقبة المائي Aqaba Marine Park في عام 1997م ضمن سواحلٍ غنية بالشعاب المرجانية والكنوز البحرية في مدينة العقبة.

ويعتبر المتنزه، الذي يصل طوله قرابة 7 كيلومتر، من أكثر اماكن السياحة في الاردن جذبًا للزوّار لما يقدم من أنشطة ممتعة، ويهدف المنتزه إلى إعطاء الزوار الفرصة للوصول لعالمٍ مفعمٍ بالحياة البحرية، ورفع الوعي لديهم وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة والسياحة المستدامة، وقد تم تصميم منتزه العقبة المائي لحماية التنوع البيولوجي الرائع في العقبة والحفاظ عليه، ولتمرير هذا الإرث الخلاب للأجيال القادمة.







بحر العقبة

يتميّز بحر العقبة بمياهه الصافية، وبالعديد من الشواطئ الرملية والصخرية الرائعة، مثل شاطئ الغندور العقبة العام، وأيضًا الشط الجنوبي في العقبة الشهير، إلى جانب شاطئ الحفاير في العقبة العريق، ومثله شاطئ بيرينايس في العقبة وغيرها، والتي تُعتبر وجهة رئيسة لمُحبي السياحة في العقبة .





قلعة العقبة

تقع قلعة العقبة في وسط مدينة العقبة السياحية بالأردن مع إطلالة ساحرة على شاطئ خليج العقبة، وتُعد من أهم معالم السياحة في العقبة وذلك يرجع إلى تاريخ بنائها في العصر المملوكي مُنذ ما يقارب من الخمسمائة عام، ولكونها محط أنظار عُشاق التاريخ حول العالم.

تضم القلعة عدد كبير من الساحات الفسيحة مع أبراج المراقبة والغرف والممرات التي ما زالت مُحتفظة بشكلها وتصميمها حتى وقتنا هذا، وبُني في ساحة القلعة سارية تحمل علم الثورة العربية وكانت عند بناؤها أطول سارية في العالم، حيث كان للقلعة دور كبير خلال الثورة العربية.







القرية الصينية في العقبة

القرية الصينية في العقبة من أهم مراكز التسوق في العقبة التابعة لمنطقة العقبة الاقتصادية وهي منطقة حرة تحتوي على العديد من المتاجر الصينية المُتعددة المُتخصصة في بيع المنتجات ذات الجودة العالية والأسعار المُناسبة مثل الملابس، الاكسسورات، الأدوات المنزلية ، والأقمشة.

ويتميز الحي الصيني بالأسعار الرخيصة وتوفير كافة المنتجات الصينية المُميزة التي تجذّب العديد من الزوّار إليها للحصول على كل ما يُريدونه، ولذلك فإن القرية الصينية تُعد من أهم معالم السياحة في العقبة







متحف الاحياء البحرية العقبة

متحف الأحياء البحرية العقبة Museum of Marine Life in Aqaba من أجمل معالم السياحة في العقبة ، تقع في الطريق المؤدي إلى الشاطيء الجنوبي، وهو عبارة عن حوض مليء بكافة أنواع الأسماك المُختلفة بعضها حي والبعض الأخر مُحنط وجزء أخر قارب على الأنقراض ، ومنها الحيوانات المائية والحيوانات البحرية ، كما يضم أيضاً الدلافين، القروش، الحشرات، الأفاعي والطيور المختلفة، وكل حوض مكتوب عليه لائحة عن المعلومات الخاصة بالحيوان الذي يعيش بداخله فيُعتبر هذا المتحف من أكثر الأماكن تشويقاً وإثارة في العقبة.





متحف آثار العقبة

يعتبر متحف آثار العقبة المتحف الرسمي فيمدينة العقبة ومن أهم أماكن السياحة في الاردن في المنطقة الجنوبية للبلاد.

ويقع المتحف في المنطقة القديمة، وبالقرب من قلعة العقبة التاريخية، وسارية العلم الشهيرة، ويضم قطعًا أثرية تعود للعصر البرونزي.

وقد كان المبنى الذي يستضيف المتحف قصرًا للشريف حسين، مؤسس الدولة الهاشمية، ويعود بناؤه لفترة وجيزة بعد الحرب العالمية الأولى.

وتأسس المتحف في عام 1989م، ليحتضن آثارًا يصل تاريخها إلى 4000 سنة، ويهدف إلى تقديم الأدلة التاريخية التي تؤكد أن المدينة هي من أقدم المستوطنات البشرية في الشرق الأوسط.