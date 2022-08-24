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الأربعاء، 24-08-2022 11:48 ص

افضل الأنشطة في ساحة دام سكوير امستردام

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الوكيل الإخباري - تعتبر ساحة دام في امستردام من أقدم الساحات في هولندا امستردام كونها كانت عبارة عن سد لنهر امستل منذ عام 1270 الذي ربط بين المستوطنات على جانبي النهر.

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• بإمكانكم الاستمتاع برياضة المشي بصحبة من تحبون والتعرف على تفاصيل ساحة دام المليئة بالأنشطة المختلفة وكذلك مشاهدة النصب التذكاري الوطني وسط الساحة وكذلك الحصول على اروع الصور التذكارية هنا.

• بإمكانكم الاستمتاع بالعديد من العروض التي تقام في ساحة دام الهولندية والتعرف ع الفن الهولندي منها عروض موسيقية وأخرى مسرحية وبهلوانية مميزة يقوم بها بعض الفرق الشهيرة في المدينة.

• كما بإمكانكم التمتع بمشاهدة الطيور المجتمعة في ساحة دام سكوير امستردام ، هذا المنظر الرائع سيستمع اطفالكم برمي الطعام لهم ومشاهدتهم يأكلون كما ننصحكم بزيارة القصر الملكي الذ يوجد في ساحة دام وكذلك متحف مدام توسو متحف الشمع في امستردام .

• بإمكانكم الحصول على العديد من الهدايا التذكارية اثناء مروركم بالشوارع التي تتفرع عنها ساحة دام ولعل من اشهرها شارع دام سترات الذي يحتوي على محال تجارية يوجد فيها كل ما تحبون وتشتهون.

 

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