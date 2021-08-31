افضل الاماكن السياحية في البحرين

الوكيل الإخباري - تعتبر السياحة في البحرين من الدعائم الاساسية في اقتصاد البلاد بالرغم من صغر حجمها، حيث تضم مجموعة من مناطق الجذب المتنوعة

بالاضافة الى ارقى المنتجعات والفنادق واحدث المجمعات التجارية.

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متحف بيت القرآن

من اهم معالم السياحة في البحرين حيث يُعد متحف بيت القرآن مركزاً إسلامياً شاملاً في البحرين يخدم القرآن الكريم وعلومه، فمنذ نشأته عام 1990 أصبح واحداً من أشهر المتاحف الإسلامية على مستوى العالم.

باب البحرين

من اماكن سياحية في البحرين هو باب البحرين Bab Al Bahrain، ويعد هذا الباب مبنى تاريخي يعود تاريخ اكتمال بناءه إلى عام 1945 وتم إنشاؤه على يد مستشار الحكومة البحرينية في ذلك الوقت السير تشارلز بلجريف.

وتم تجديده عام 1986 ليتم إضفاء الطابع الإسلامي عليه، ويقع باب البحرين في ساحة الجمارك في الحي التجاري المركزي وهو بمثابة المدخل الرئيسي لسوق المنامة.



قلعة البحرين

من اهم الاماكن السياحية في البحرين هي قلعة البحرين Bahrain Fort أو قلعة البرتغال كما يُطلق عليها، ويعود بداية إنشاء القلعة إلى القرن الرابع عشر الميلادي، ولكن تم تزويد القلعة بمباني أخرى خلال عصور مُختلفة كفترة الحكم البرتغالي للبحرين

تقع قلعة البحرين في المنامة عاصمة البحرين في ضاحية السيف على شاطئ البحر.

جزر أمواج

من افضل اماكن سياحية في البحرين للعائلات ، جزر أمواج Amwaj Islands، تقع الجزر في شمال شرق مملكة البحرين على مساحة 2.79 مليون متر مربع، وهي عبارة عن مجموعة من الجزر الاصطناعية عددها ستة جزر تم إنشاءها بالقرب من ساحل جزيرة المحرق

تتصل تلك الجزيرة بمجموعة جزر أمواج البحرين عن طريق جسر المنامة الشمالي. وإلى جانب المناطق السكنية العديد من الأماكن السياحية والترفيهية مثل المطاعم والمنتجعات والفنادق وغيرها.

المصدر - رحلاتك