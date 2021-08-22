افضل الاماكن السياحية في الكويت - صور

الوكيل الإخباري - تتمتع السياحة في الكويت بالعديد من عوامل الجذب السياحية التي تجعلها وجهة مميزة للكثير من السيّاح كما انها تحتضن مجمعات عصرية ضخمة للتسوق الى جانب المنتجعات والفنادق الفاخرة .





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افضل الاماكن السياحية في الكويت





الجزيرة الخضراء





تم افتتاح الجزيرة الخضراء Green Island كجزء من مشروع الواجهة البحرية الخضراء في الكويت أوائل عام 1988م، وهي جزيرة صناعية بالكامل، وتحتل مساحة قدرها 785,000 متر مربع، وترتبط باليابسة بممر طوله 134م.

وتتضمن الجزيرة الخضراء في الكويت العديد من المرافق السياحية التي ساعدت في رفع مكانتها في قائمة وجهات السياحة في الكويت لتتصدرها لسنوات عديدة.

أبراج الكويت



أبراج الكويت Kuwait Towers هي مجموعة من ثلاثة أبراج في مدينة الكويت ، تقف على رأس جرف ناتئ في الخليج العربي، وقد تم افتتاحها رسميًا في مارس 1979م، وتعتبر رمزًا هامًا، ومن أهم معالم السياحة في الكويت ، لاسيما العاصمة الكويتية.

وتتضمن الأبراج مجسمات كروية زرقاء، وأحدها يُستخدم لتخزين المياه، وآخر مخصص للمعدات الكهربائية التي تزود ثلاثتها بشتى ألوان الإضاءة ليلًا.

جزيرة فيلكا



تقع جزيرة فيلكا Failaka Island في الخليج العربي تحديدا على بعد 20 كم قبالة ساحل مدينة الكويت في الجزء الشمالي من الخليج الفارسي وتغطي مساحة قدرها 24 كيلومترا،

الجزيرة لها أهمية تاريخية وسياحية كبيرة للغاية في الكويت وتعد واجهة ثقافية لها. يعتبر فصل الربيع في جزيرة فيلكا خاصا بشكل كبير بالنسبة لسكان الكويت والزائرين على حد السواء، حيث تتفتح الزهور وتكتسب الجزيرة درجة حرارة لطيفة مما يجعلها من اماكن السياحة في الكويت

برج الحمراء



برج الحمراء al hamra tower واحد من أهم معالم الكويت والأبراج التجارية في الكويت ومنطقة الخليج بالكامل يبلغ ارتفاعه 414 متر ويعد أطول بناء على الإطلاق في الكويت وضمن قائمة تضم أطول 23 مبنى على مستوى العالم.

يتميز هذا البرج بتصميمه الفريد الذي يأخذ شكل مخروطي مفتوح والذي يعتقد الناظر إليه منذ الوهلة الأولى بأنه قطعة ورقية عملاقة للغاية، البرج يأخذ الأنظار من مختلف الأماكن بالكويت حيث تستطيع أن تراه أينما ذهبت.

متحف الكويت الوطني

تم افتتاح متحف الكويت الوطني Kuwait National Museum في عام 1986م، ويقع بمحاذاة سواحل منطقة المباركية في عاصمة دولة الكويت

وقد تم تقسيم مبنى المتحف إلى أربعة مباني، تُستخدم ثلاثة منها لمعارض المتحف الدائمة والرابع لاستخدامات المكاتب الإدارية وقاعة المؤتمرات.





برج التحرير



يعتبر برج التحرير Liberation Tower رمز التحرير الكويتي، وتمثيل لعودة البلاد إلى نصابها السابق، وهو من أهم معالم الكويت السياحية

ويحتل البرج المرتبة الثانية من حيث الارتفاع في الكويت، وخامس أطول برج للاتصالات على مستوى العالم، ويبلغ ارتفاعة 372 مترًا.

المصدر - رحلاتك