افضل الاماكن السياحية في بتايا جنوب تايلاند

الوكيل الإخباري - مدينة بتايا في تايلاند تعتبر من اجمل وجهات السياحة في تايلاند حيث تعد من الاماكن النادرة التي تجمع بين جمال الطبيعة و روعة المعالم السياحية والترفيهية





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افضل الاماكن السياحية في بتايا





بتايا بارك

تقع مدينة الملاهي الرائعة بتايا بارك جنوب تايلاند، تعتبر من أهم اماكن السياحة في بتايا وأروع الحدائق والأماكن الترفيهية فيها تضم عدداً من المرافق الحيوية الجميلة والترفيهية الرائعة تقع أمام خليج تايلاند

حديقة نونج نوتش الاستوائية في بتايا

تعد الحديقة الاستوائية نونج نوش من اجمل الاماكن السياحية في بتايا ، تمتد هذه الحديقة على مساحة 2.4 كم من المشاهد الطبيعية الساحرة، تتألف الحديقة او المنتزه من حدائق فردية متنوعة وهي تحاكي من حيث التصميم كبرى الحدائق العالمية مثل حديقة فرساي في فرنسا وغيرها

حديقة صخرة المليون سنة ومزرعة التماسيح

حديقة صخرة المليون سنة ومزرعة التماسيح على مساحة 70 فدان وتبعد 15 دقيقة فقط عن بتايا تايلاند ، وهي واحدة من أحدث المعالم السياحيّة المقامة مؤخرًّا في تايلاند في العشرين سنة الماضية

ويضم أكثر بكثير ممّا يقوله اسمه، فهو متحف حيّ للأشياء المثيرة للإهتمام من ممالك الحيوان الثلاثة والنباتات والأشجار النادرة والأحجار، بجانب الكثير من العروض المثيرة والمسليّة سيكون مكان مثير لأطفالكم ، وتعتبر من اجمل اماكن السياحة في بتايا تايلاند

ميني سيام بتايا

ميني سيام من اهم الاماكن السياحية في بتايا وهي عبارة عن حديقة تضم مجسمات مصغرة لأبرز المعالم المشهورة في العالم، تحوي الحديقة قسم خاص بتايلاند يعرض فيه مجسمات مصغرة لأهم معالمها و قسم خاص بأوروبا والقارات الأخرى ومن المجسمات الموجودة مثلا برج ايفل وتمثال الحرية وغيرها

عالم ما تحت الماء بتايا

من افضل الاماكن السياحية في بتايا يقع عالم تحت الماء بتايا Underwater World Pattaya في جنوب مدينة بتايا في تايلاند ، ويعدّ واحد من أمتع الأماكن السياحيّة التي تبرز تنوّع الحياة البحرية الموجودة في المنطقة، يحوي أكثر من 4.000 حيوان بحري من بينها مخلوقات بحرية نادرة

حديقة كارتون نتوورك أمازون

تنقسم الحديقة إلى أقسام للأطفال الصّغار والمراهقين والبالغين، وتقع على بعد 3 دقائق بالسيارة من شاطيء بتايا شمال حديقة نونج نوتش الاستوائية، للحديقة 10 مناطق ترفيهية متنوّعة، كما تضمّ فقرات لشخصيّات خيالية من قناة كارتون نتوورك الأميريكية مثلاً بن تن، فتيات القوة وجامبول وغيرها، تعتبر الحديقة من اهم اماكن سياحية في بتايا تايلاند.

شاطئ جومتين

تُعتبر مدينة بتايا التايلاندية من أشهر المُنتجعات الساحلية في العالم، ويعتبر شاطئ شاطئ جومتين Jomtien beach من اهم اماكن سياحية في بتايا فهو ممتد إلى مسافة طويلة بمُحاذاة المدينة ويتميز بالتوافد الشديد عليه من السُياح من مُختلف مناطق العالم في أوقات مُختلفة من العام

حديقة النمور

من اهم اماكن السياحة في بتايا حيث تعد حديقة النمور في بتايا تايلاند أكبر حديقة من نوعها على مستوى العالم وتضمّ أكثر من 200 نوع من الحيوانات، تشتهر حديقة النمور بضمّها أكبر عدد من النمور البنجالية الأصلية، بجانب عدد كبير من الحيوانات مثل التماسيح والنعام والجمال وحيدة السّنم وعدد من الطّيور النادرة والغريبة

السوق العائم في بتايا

السوق العائم من معالم السياحة في بتايا حيث يمتد على مساحة كبيرة ويضم اكثر من 100 محل عدا القوارب المملوئة بالبضائع، يوجد عدة مطاعم ومتاجر بيع الهدايا التذكارية واكشاك بيع الفاكهة

معرض جنة الفن بتايا

معرض جنة الفن بتايا Art in Paradise هو واحد من أروع اماكن السياحة في بتايا تايلاند التي يقصدها السيّاح من جميع أنحاء العالم بالإضافة للسكان المحليين في بتايا والمهتمين بالفنون، يعرض لوحات فنّية ثلاثية الابعاد مثيرة للإهتمام.

المصدر - رحلاتك