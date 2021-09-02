افضل الاماكن السياحية في جزيرة بينانج

الوكيل الإخباري - جزيرة بينانج من اجمل جزر ماليزيا تجمع بين الطابع الشرقي والغربي من خلال المباني التراثية التي تجاور المباني الحديثة المنتشرة في المدينة ونمط الحياة في المدينة والمأكولات.





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فيما يأتي مجموعة من ابرز اماكن السياحة في بينانج ندعوكم للتعرف عليها :

هضبة بينانج

تعتبر هضبة بينانج Penang Hill من اجمل المناطق السياحية في ماليزيا تقع على ارتفاع 830 متر أعلى جبل هناك،كانت في السابق منطقة عسكرية للاحتلال البريطاني والطبقة الغنية من البريطانيين كما ستلاحظ وجود بعض الآثار مثل المدفع في الأعلى.





لعبة مغامرات الهروب بينانج

يُعد مُنتزه لعبة مغامرة الهروب في بينانج Escape Adventureplay Penang هو الوجهة المُناسبة لعشاق المُغامرة في الهواء الطلق والألعاب الغير تقليدية في جزيرة بينانج إحدى اجمل جزر ماليزيا



مدينة ملاهي ادفنشر زون

مدينة ملاهي ادفنشر زون بينانج adventure zone هي مساحة للمرح تناسب العطلات الأسريّة مصمّمة خصيصًا للأطفال لقضاء يوم رائع مليء بالحركة والنشاط والضحك، من اجمل اماكن السياحة في بينانج



حديقة الفواكه

حديقة الفواكه في بينانج tropical fruit farm من اجمل الاماكن السياحية في ماليزيا تقع قرب منطقة باتو فرنجي في الشمال الغربي من جزيرة بينانج إحدى اجمل جزر ماليزيا

حديقة التوابل الإستوائية

حديقة البهارات الاستوائية او التوابل احدى ابرز معالم السياحة في بينانج والتي ننصحكم بعدم تفويتها، تقع هذه الحديقة في الوادي المقابل لشواطئ تيلوك باهانج



المصدر - رحلاتك