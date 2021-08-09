افضل الاماكن السياحية في جزيرة كرابي - صور

الوكيل الإخباري - تعتبر جزيرة كرابي من اجمل المناطق السياحية في تايلاند فهي تحوي طبيعة ساحرة تعانق مياه البحر الصافية وتمتاز بطقس استوائي جميل.

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إن السياحة في كرابي تايلاند خيار مناسب لعشاق الطبيعة وهي افضل مكان لقضاء عطلة هادئة، بامكانكم الوصول إلى معظم شواطئ الجزيرة عبر القارب.

افضل الاماكن السياحية في جزيرة كرابي :





جزيرة في في



تقع جزيرة في في Phi Phi Islands في تايلاند في الجنوب الشرقيّ لجزيرة بوكيت، وتبعد عن جزيرة كرابي تايلند مسافة 40 كم، يبلغ عددها 6 جزر، على مساحة 50 كيلو متر مربع، وهي واحدة من أجمل الاماكن السياحية في تايلاند .

شاطئ رايلي كرابي



شاطئ رايلي Railay Beach من اجمل اماكن السياحة في كرابي تايلاند يقع بين كرابي و إلى الجنوب من مدينة وآو نانغ .

يُمكن الوصول الى شاطئ رايلي عبر القوارب الشراعية فقط وعلى الرغم من صعوبة الوصول إليه بعض الشئ إلا أنه من اكثر الاماكن السياحية في تايلاند استقطاباً للسياح .

المصدر - رحلاتك