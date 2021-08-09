الإثنين 09-08-2021
الوكيل الاخباري

الرفاعي يلتقي رئيس المحكمة الدستورية

افتتاح مركز تطعيم في المفرق الحكومي ضد فيروس كورونا

افتتاح التوسعة الجديدة لمدرسة حليمة السعدية في الرصيفة

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

القبض على شخصين اعتديا على مهندس بواسطة أداة حادة

استثمارات قطر في الأردن تبلغ 4.5 مليار دولار لأول مرة

لبنان على أبواب أزمة جديدة.. الغاز يكفي لـ10 أيام فقط

جامعة البلقاء: تحويل محتوى 12 مساقا دراسيا إلى تسجيلات صوتية

كوريا الجنوبية تستعد للبدء في إنتاج لقاح سبوتنيك لايت في سبتمبر المقبل

فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء القبض على مطلوب في عمان - شاهد

الإثنين، 09-08-2021 04:28 م

افضل الاماكن السياحية في جزيرة كرابي - صور

كرابي-تراف


الوكيل الإخباري - تعتبر جزيرة كرابي من اجمل المناطق السياحية في تايلاند فهي تحوي طبيعة ساحرة تعانق مياه البحر الصافية وتمتاز بطقس استوائي جميل.

اضافة اعلان


إن السياحة في كرابي تايلاند خيار مناسب لعشاق الطبيعة وهي افضل مكان لقضاء عطلة هادئة، بامكانكم الوصول إلى معظم شواطئ الجزيرة عبر القارب.

 

افضل الاماكن السياحية في جزيرة كرابي : 

جزيرة في في


تقع جزيرة في في Phi Phi Islands في تايلاند في الجنوب الشرقيّ لجزيرة بوكيت، وتبعد عن جزيرة كرابي تايلند مسافة 40 كم، يبلغ عددها 6 جزر، على مساحة 50 كيلو متر مربع، وهي واحدة من أجمل الاماكن السياحية في تايلاند .

 

شاطئ رايلي كرابي


شاطئ رايلي Railay Beach من اجمل اماكن السياحة في كرابي تايلاند يقع بين كرابي و إلى الجنوب من مدينة وآو نانغ .
يُمكن الوصول الى شاطئ رايلي عبر القوارب الشراعية فقط وعلى الرغم من صعوبة الوصول إليه بعض الشئ إلا أنه من اكثر الاماكن السياحية في تايلاند استقطاباً للسياح .

 

المصدر - رحلاتك 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لرلللللللللللل

أجمل الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة في الغارف بالبرتغال

غردقه

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية روسية منذ 6 سنوات

Malaysia snapshot cover iso

ماليزيا تخفف قيود كوفيد-19 عن المحصنين بالكامل في ثماني ولايات

1200px-Copenhagen_-_view_from_Christiansborg_castle

اهم اماكن السياحة في كوبنهاجن الدنمارك

133-220000-berlin-corona-no-people_700x400

مأدبة عشاء لـ3000 شخص ترويجاً للسياحة في برلين - صورة

279316e5345a320c

برلين تُطلق مبادرة لزيارة متاحفها مطلع كل شهر للتعافي من الجائحة مجانا

أخبار متعلقة
279316e5345a320c

برلين تُطلق مبادرة لزيارة متاحفها مطلع كل شهر للتعافي من الجائحة مجانا

جزيرة_بتايا_تايلاند

افضل الاماكن السياحية في بتايا جنوب تايلاند