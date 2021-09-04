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السبت، 04-09-2021 03:10 م

افضل الاماكن السياحية في قرغيزستان

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الوكيل الإخباري - يسمح السفر إلى قرغيزستان في آسيا الوسطى، بالتعرّف إلى وجهة من الوجهات السياحية التي تُعرف بتاريخها العريق، فقد كانت جزءًا من الاتحاد السوفياتي قبل أن تستقلّ عنه عام 1991.

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تحدّها كزاخستان من الشمال، والصين وطاجيكستان من الجنوب، والصين من الشرق، وأوزبكستان من الغرب، كما تُعرف بتنوّعها الثقافي.   

 

5 أماكن سياحية في قرغيزستان

العاصمة بشكيك

على الرغم من صغر مساحة العاصمة بشكيك، تعدّ الأخيرة من الأماكن الجديرة بالزيارة في قرغيزستان، فهي مدينة حديثة كثيرة الخضرة، تضمّ المتاحف والمعارض والأوبرا هناك، لا تفوّت الجلسة في الساحة العامة "ألا تو" بخاصّة عند الغروب، علمًا أن الساحة المذكورة هي موقع النشاطات الرسميّة والخاصّة في البلاد. أصبحت بشكيك التي كانت ذات يوم محطة توقف على طريق الحرير، عاصمة قرغيزستان ومركزًا ماليًّا وهي تقع على سفوح جبال "تيان شان" المغطاة بالثلوج.

 

وادي "تشون كيمين"

يشتهر وادي Chon Kemin بجماله الطبيعي الرائع، ويضم مجموعة من النباتات والحيوانات إلى ذلك، يسمح المشي في حديقة Chon-Kemin الوطنية فرصة اكتشاف التضاريس المختلفة، من شبه الصحارى إلى الأنهار الجليدية، بالإضافة إلى معاينة النمور الثلجية والنسور الذهبية بالإضافة إلى المشي، تتعدّد النشاطات في الحديقة، ومنها: ركوب الخيل أو الطوف أسفل النهر أو التخييم. في المكان، مدافن قديمة يعود تاريخ بعضها إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

بحيرة "إيسيك كول"

تتمركز بحيرة "إيسيك كول" في جبال "تيان شان" الشمالية، ويرجع تاريخها إلى 25 مليون عام، وهي ثاني أكبر بحيرة جبلية في العالم، ودافئة على الدوام، وتقدّم نشاطات سياحية بالجملة، كركوب الرمث والتجديف بالكاياك وركوب الخيل على الضفة.

 

كاراكول

تعكس كاراكول ثقافة قرغيزستان، وهي رابع مدن البلاد، ووجهة مقصودة للمشي لمسافات طويلة والرحلات والتذوق، إذ تتعدّد المقاهي والمطاعم والأسواق المحلية فيها وتضمّ سوق الحيوانات حيث لا يزال نظام المقايضة شائعًا.

 

جبال تيان شان

الرحلة إلى جبال تيان شان ممتعة، للمشاهد الأخاذة التي تسمح بالإطلالة عليها، وفرص التخييم الرائعة في المكان، بجوار الأنهار البرية في غابات الصنوبر هناك، يقع متنزّه Ala Archa الوطني، وذلك على بعد 40 "كم" من بشكيك.

 

المصدر - سيدتي

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