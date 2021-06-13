افضل الوجهات الاوروبية للسفر خلال الصيف

الوكيل الإخباري - بعد اعلان دول الاتحاد الأوروبي تخفيف قيود السفر خلال الصيف، بما يسمح للسائحين الذين تلقوا جرعات التطعيم كاملة تجنب الفحوص أو الحجر الصحي إلى جانب توسيع قائمة مناطق الاتحاد الأوروبي التي يُعد السفر منها آمنا، تعرفوا معنا على أفضل الوجهات السياحية الأوروبية لهذا الصيف.



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النمسا

فتحت النمسا حدودها البرية مع ألمانيا وسويسرا وليختنشتاين وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر وجمهورية التشيك في 4 يونيو، لن يكون هناك فحص دخول للقادمين إلى النمسا بإستثناء الحدود الإيطالية، بالنسبة لأي شخص يصل إلى النمسا على سبيل المثال عن طريق الرحلات الجوية يجب تقديم شهادة طبية تثبت خلوه من الإصابة بكوفيد-19، ولا يمكن أن تزيد مدة الشهادة الطبية عن أربعة أيام. من جانب آخر يحظر الدخول عن طريق الجو للمواطنين القادمين من دول خارج منطقة شنغن.

ألمانيا

ستفتح ألمانيا حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 15 يونيو. أعلنت ألمانيا أنها تسعى، كما جيرانها فرنسا والنمسا وسويسرا، إلى رفع القيود على حركة التنقل على حدودها التي وضعت في إطار التدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في منتصف يونيو، تسمح ألمانيا لمواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني المملكة المتحدة وليختنشتاين وسويسرا والنرويج وأيسلندا وأفراد أسر هؤلاء المواطنين بالعودة إلى وطنهم أو إلى مكان إقامتهم العادية في ألمانيا أو الوصول إلى بلدهم عبر ألمانيا إذا احتاجوا لذلك.

إيطاليا

فتحت إيطاليا حدودها في 3 يونيو أمام مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ومنطقة شنغن وأندورا وموناكو بعد إغلاق البلاد الذي دخل حيز التنفيذ في 9 مارس، كما تم فتح الحدود مع مدينة الفاتيكان وسان مارينو في هذا التاريخ، لن يتعين على المسافرين القادمين من البلدان المذكورة أعلاه الخضوع للحجر الصحي ما لم يكونوا في أي بلد آخر خلال 14 يومًا قبل الوصول إلى إيطاليا.

مالطا

أعلنت وزارة السياحة في مالطا أنه سيتم إعادة فتح الحدود للمسافرين من ألمانيا والنمسا وقبرص وسويسرا وسلوفاكيا والنرويج والدنمارك والمجر وفنلندا وأيرلندا وليتوانيا وإسرائيل ولاتفيا وإستونيا ولوكسمبورج وجمهورية التشيك. كانت مالطا أول دولة في أوروبا تحظر الرحلات الجوية من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا في 10 مارس.

إيرلندا

تطلب سلطات الصحة الإيرلندية حاليًا من أي شخص يأتي إلى ايرلندا، بإستثناء أيرلندا الشمالية ، أن يقوم بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا عند الوصول ويشمل الأمر المقيمين في إيرلندا.

اليونان

نشرت وزارة الخارجية اليونانية يوم الأحد 31 مايو خطتها لإعادة فتح الحدود والتي تنطوي على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى (حتى 15 يونيو) : يُسمح لعدد محدود من الرحلات الجوية الدولية بالهبوط في أثينا، يجب إخضاع جميع القادمين إلى اليونان لاختبار كوفيد-19، المرحلة الثانية (15 يونيو - 30 يونيو) ابتداءً من 15 يونيو، تستأنف الرحلات السياحية وستهبط الرحلات الجوية الدولية ليس فقط في أثينا ولكن في مطار ثيسالونيكي أيضًا.ومع ذلك ، سيضطر بعض الركاب إلى إجراء اختبار إلزامي عند الوصول، المرحلة الثالثة (1 يوليو فصاعدًا) سيتم السماح بالرحلات الجوية الدولية من وإلى جميع المطارات في اليونان.

السياحة في أوروبا

يشار إلى أن قطاع السياحة يمثل أهمية قصوى بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، إذ يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من الوظائف. وتكبّد خسائر كبيرة بسبب إجراءات العزل المفروضة لاحتواء الوباء العالمي.

المصدر - سيدتي





























