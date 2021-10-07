افضل الوجهات السياحية المناسبة لعشاق التسوق

الوكيل الإخباري - على الرغم من أن التسوق عبر الإنترنت أصبح شائعاً في الوقت الحالي، فلا يوجد شيء يضاهي التجول في سوق في الهواء الطلق أو مركز تسوق داخلي حيث يمكنك رؤية السلع التي تخطط لشرائها.

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أفضل الوجهات السياحية المناسبة لعشاق التسوق :

دبي

تجذب مراكز التسوق في دبي السائحين من كافة دول العالم، حيث تزخر بأماكن شراء الملابس المصممة وأحدث الأجهزة الإلكترونية.

مع مواقف السيارات الضخمة المحمية، يمكن الوصول بسهولة إلى معظم مراكز التسوق في دبي بالسيارة الخاصة. أو يمكنك ركوب الحافلة والنزول في أقرب محطة غالباً ما تكون خارج المركز التجاري نفسه مباشرةً.

يقدم دبي مول عالماً من الترفيه ليستمتع به جميع أفراد الأسرة، مع منافذ بيع بالتجزئة ومجموعة وافرة من المطاعم، ومنطقة للأطفال، ومدينة ترفيهية داخلية، وحلبة للتزلج على الجليد، وحوض للأسماك. من جهة ثانية، يعد مول الإمارات وجهة تسوق أخرى في دبي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العلامات التجارية والتحف والهدايا التذكارية والإلكترونيات، يعد مركز التسوق هذا أيضاً موطناً لأكبر مركز ترفيهي عائلي داخلي في دبي.

ميلانو

تشتهر ميلانو عالمياً بالأزياء ومحلات بيع أهم الماركات العالمية. تعدّ أسهل وأسرع طريقة للتجول في ميلانو هي المترو، حيث تعمل الخطوط كل 1-3 دقائق من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل أيام السبت. ويعتبر الترام وسيلة فعالة للتنقل بين مناطق التسوق.

مراكش



تمتلئ الأسواق الصاخبة في مراكش بالمناظر والروائح والأصوات التي تثير الحواس. يتم تقسيم كل سوق إلى أقسام مع تخصصه الخاص، حيث ستجد عناصر تتراوح من السجاد المنسوج يدوياً والمنسوجات الدقيقة والملابس الملونة والتوابل العطرية.

لندن



يُصنف التسوق في لندن من بين الأفضل في العالم، حيث يتناسب مع كل نمط وميزانية. تتوفر خيارات رائعة في هذه المدينة أيضاً، حيث تصطف الشوارع المرتفعة بالمتاجر التي تقدم كل شيء بدءاً من ماركات الأزياء الشهيرة إلى المجوهرات العصرية والأسواق المليئة بالأكشاك التي تبيع الأعمال الفنية الفريدة والهدايا التذكارية الممتعة.

يعد شراء بطاقة Travelcard من محطة مترو أنفاق طريقة رائعة لتوفير المال إذا كنت تخطط لاستخدام وسائل النقل العام بشكل متكرر. يمكن استخدامه في الحافلات والأنفاق والقطارات. توجد العديد من المحطات ذات الموقع المثالي للتسوق، بما في ذلك شارع بوند وشارع ريجنت وشارع توتنهام كورت.

المصدر - سيدتي