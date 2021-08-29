افضل اماكن السياحية في سوسة التونسية

الوكيل الإخباري - تعد سوسة من اجمل مدن تونس السياحية فهي واقعة على الساحل الشرقي من البلاد وتتميز بجوّها المعتدل، تستقطب المدينة اعداد كبيرة من السيّاح لما تحتويه من شواطئ ساحرة ومناطق اثرية واماكن ترفيهية كما أن فيها افضل المنتجعات والفنادق.





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افضل اماكن السياحية في سوسة

متحف سوسة الاثري



من اهم الاماكن السياحية في تونس وخاصة في مدينة سوسة هو متحف سوسة الاثري لاحتوائه على ثاني أكبر مجموعة فسيفساء بعد المتحف الوطني بباردو.

تم تأسيس 1951 في مدينة سوسه القديمة وهي مدينة مُدرجة في قائمة التراث العالمي ويضم المتحف مجموعة كبيرة من التحف والآثار التي خُلفت من عصور تاريخية عدة وخاصة في مدينة سوسة.

رباط سوسة

من أجمل الاماكن السياحية في تونس ذات الطابع التاريخي هي رباط أو قلعة سوسة Sousse Castle، حيث يعود تشييدها إلى أواخر القرن الثامن الميلادي لتكون بذلك الحصن المنيع للمدينة من ناحية البحر.

والقلعة عبارة عن طابقين مشرفان على ساحة وبها أروقه وشرفات يقع رباط سوسة في شرق مدينة سوسة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهو واحد من سلسلة القلاع الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط والذين كانوا يعملون كحصن للدولة الإسلامية قديماً.

مرسى القنطاوي

يعتبر مرسى القنطاوي في مدينة سوسة التونسية من أهم المراسي في جمهورية تونس، وهو مرسى سياحي شهير يقع على ساحل البحر المتوسط تم افتتاحه على يد الحبيب بورقيبة عام 1979.

ويضم المرسى مجموعة من المراكب ومراكب الصيد كما يضم عدداً من الأماكن الترفيهية مثل الحدائق والمطاعم والمقاهي المطله على البحر الأبيض المتوسط، ولذلك فإن المرسى تعد من الاماكن السياحية في تونس.

المصدر - رحلاتك