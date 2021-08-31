افضل اماكن السياحية في طابا

الوكيل الإخباري - مدينة طابا هي إحدى مدن مصر السياحية التي تطل على حدود أربع دول، مما يمنحها مكانة سياحية فريدة، كما تتمتع بالعديد من معالم السياحة في طابا ما بين شواطئ ذات إطلالات خلابة، حيث المياه الفيروزية وسلاسل الجبال والهضاب المنتشرة التي ترسم لوحة فنية رائعة.





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جزيرة فرعون طابا

من أرقى معالم السياحة في مدينة طابا بالصور الرائعة التي تسرد تاريخ هذا البلد العريق، وأكثر ما يميزها أنها تحتوي على قلعة صلاح الدين الأثرية التي أنشأها عام 1171 ميلاديًا، وكانت بمثابة حِصن بهدف صد غارات الصليبيين، ولتوفير الحماية لطريق الحج المصري عبر سيناء.

قلعة زمان في طابا

قلعة زمان طابا هي قلعة تتحلى بطلّة العصور الوسطى في تصميمها وبنائها تقع أعلى تلة صحراوية في طابا على حدودها مع نويبع بحيث يُمكنك من أعلاها الاستمتاع بصفاء شواطئ طابا مع جمال جبال نويبع السعودية وقضاء جولة سياحية في طابا ومغامرة فريدة من نوعها في واحدة من أهم وجهات السياحة في طابا .



متحف طابا

أحد أغنى معالم طابا مصر ، والذي يتكون من ثلاث قاعات تضم في أرجائها مجموعة مكوّنة من أكثر من 700 قطعة أثرية نادرة من المقتنيات الفريدة التي تسرد لنا تاريخ حياة شعب جنوب سيناء بداية من العصر الفرعوني وحتى عصرنا الحديث، ستجد الكثير من المتعة والمعرفة أثناء هذه الجولة المميزة .

الوادي الملوّن في طابا

من أجمل الاماكن السياحية في طابا ، ويعرف باسم الأخدود الملون أو الكانيون، ويعد أحد عجائب الطبيعة الموجودة في محمية طابا، فهو عبارة عن متاهة من الصخور الرملية الملوّنة بألوان خلّابة ويصل ارتفاعها إلى ما يقرب من 40 مترًا.



خليج فيورد في طابا

من أهم معالم السياحة في طابا ، والذي يقع على بعد 15 كم إلى جنوب المدينة، وهو بقعة غطس رائعة محاطة بخليج طبيعي مليئ بالشعاب المرجانية، ستنعم بالكثير من الاستمتاع عند مشاهدتك للعديد من أوجه جمال وروعة الطبيعة النادرة، من أسراب الأسماك الزجاجية الصغيرة، والأسماك الفضية بين أهداب الشعاب المرجانية.



محمية طابا

من أكثر الأماكن المفضلة لدى السيّاح على الإطلاق في مدينة طابا السياحية ، والتي تحتوي على مجموعة مذهلة من الكهوف والممرات الجبلية التي تستحق الاستكشاف، بالإضافة إلى الوديان الرائعة، ومن أكثر ما يميز هذه المحمية أنها تضم أنوع نادرة من الحيوانات، وما يقرب من 50 نوعًا مختلفًا من الطيور النادرة، و450 نوع من النباتات.

البحر الأحمر ووتر وورلد طابا

في مغامرةٍ شيقة استمتع بأكثر أماكن السياحة في طابا حيوية وإنطلاق، ما بين الغوص بجانب الشعاب المرجانية الرائعة، وألوان الأسماك المبهجة، أو التحليق في سماء طابا المبهرة ومشاهدة إطلالاتها المذهلة ثم الهبوط إلى الماء سريعًا لتستمتع بالتزلج على الماء وركوب الأمواج، كما يتيح مركز الغوص هذا فرص مميزة للتدريب على الغوص ومتابعة عالم ما تحت الماء الرائع.

المصدر - رحلاتك