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الأحد، 05-02-2023 02:45 م

اكتشفوا أبرز المعلومات السرية التي تخفيها عنكم شركات الطيران

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الوكيل الإخباري - هناك الكثير من المعلومات تخفيها شركان الطيران عن المسافرين.

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وللاطلاع عليها، اليك أبرز هذه المعلومات في السطور الآتية:

 

المثلث الأسود فوق النافذة
المثلث الأسود هو السماح لطاقم الرحلة بمعرفة النافذة التي توفر أفضل رؤية للجناح، إذا كان هناك أي خطأ في الجناح، يمكن للقبطان أو الطاقم البحث من هذه النافذة للحصول على أفضل منظر.

 

هل يوجد ثقب في نافذتك؟
هل سبق للمسافر أن لاحظ الفتحة الصغيرة في النافذة بجواره؟ هذه الفتحة الصغيرة موجودة عن قصد ليستفيد منها الجميع على متن الطائرة، يُطلق على هذه الثقوب في الواقع اسم ثقوب التسييل وهي مثبتة بين لوحين آخرين من مادة الأكريليك، يتم ضغط هواء المقصورة لمنع الركاب من فقدان الوعي، يخفف ثقب النزيف الضغط الذي يجب أن يتحمله اللوحان الأوسط والخارجي .

 

غرفة النوم السرية
على الرغم من أن النوم على متن الطائرة ليس مريحًا، فمن الضروري التأكد من أن المسافر لن يصل إلى وجهته مرهقًا تمامًا، هذا ينطبق أيضًا على المضيفات، خاصة الذين يُطلب منهن أحيانًا العمل في رحلات طويلة، يمكن للمضيفات النوم على متن الطائرات وربما بشكل مريح أكثر من الركاب.


زر يمنحك مساحة أكبر
يمكن للجميع تقريبًا الاستعانة بمساحة أكبر قليلاً على متن الطائرة لتمديد أرجلهم ، إذا كان المسافر جالسًا على مقعد في الممر، حيث يوجد زر سحري على الجانب السفلي من مسند الذراع الخارجي، ما على المسافر سوى الضغط على الزر وتحريك مسند الذراع لأعلى والحصول على مزيد من المساحة المخصصة للساقين.

 

 

سيدتي

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