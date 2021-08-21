اكتشفوا معالم جيثورن الهولندية الجذابة على متن القوارب

الوكيل الإخباري - نظرًا لنظام القنوات المذهل ووسط المدينة الخالي من السيارات تقريبًا، يُطلق على قرية جيثورن الهولندية اسم فينيسيا هولندا القوارب هي وسيلة النقل الرئيسية في القرية ومن السهل قضاء أيام كاملة في استكشاف الممرات المائية الرائعة في جيثورن.

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ومع ذلك، هناك العديد من عوامل الجذب والأماكن السياحية الأخرى الواقعة على طول قنوات القرية بما في ذلك بعض المتاحف والحدائق.



القنوات

على الرغم من أن العديد من المدن الهولندية تتميز بشبكة قنوات تاريخية، إلا أن الممرات المائية في جيثورن فريدة من نوعها لعدة أسباب. بُنيت هذه القنوات الواسعة والمنخفضة في القرن السابع عشر بشكل أساسي لنقل المزارعين وبضائعهم. على عكس شبكات القنوات الأخرى في هولندا، تتميز الممرات المائية لجيثورن بجسور طويلة وضيقة عالية بما يكفي للسماح للسفن التي تحمل أكوام من القش بالمرور تحتها. لا يزال السكان المحليون يستخدمون القنوات، بدلاً من الطرق التقليدية، ومن الممكن استكشاف جيثورن بالكامل تقريبًا عن طريق القوارب.



القرية



تتدفق قنوات جيثورن عبر العشرات من المنازل الريفية الخلابة. بُنيت العديد من المنازل داخل القرية منذ أكثر من 100 عام وما زالت تتميز بأسقف ساحرة من القش وواجهات ملونة، بعد استكشاف جيثورن بالقارب، من الجدير بالتأكيد قضاء بعض الوقت للتنزه على طول ممرات المشاة بالقرية والتعرف على الجسور الخشبية العالية المنتشرة على طول قنواتها.

حديقة De Weerribben-Wieden الوطنية

يحيط بـ جيثورن واحدة من أكبر المتنزهات الوطنية في هولندا والتي تغطي أكثر من 100 كيلومتر مربع من الأرض تحتوي الحديقة على العديد من مناطق المستنقعات التي تم إجلاؤها على مر القرون من أجل إنتاج الخث، الذي كان من بين السلع الأكثر قيمة المتوفرة في هولندا لجزء كبير من تاريخ البلاد اليوم، تتميز الحديقة بالعديد من الممرات المائية الخلابة التي تتخطى مناظرها الطبيعية الغنية والعشرات من البقع العشبية التي تستوعب مجموعة متنوعة من الحيوانات بما في ذلك اليعسوب الأخضر وثعالب الماء والفراشات النحاسية الكبيرة.



المصدر - سيدتي