الآثار العامة تضيء مواقع أثرية احتفاءً بيوم الطفل العالمي

الوكيل الاخباري- أضاءت دائرة الآثار العامة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" مكتب الأردن، عددا من المواقع الأثرية باللون الأزرق، وذلك احتفاء بيوم الطفل العالمي.

اضافة اعلان



وبين مدير عام دائرة الآثار العامة يزيد عليان أن مشاركة الأردن بهذا الاحتفال العالمي من خلال إضاءة أهم المواقع الأثرية باللون الأزرق، يأتي في إطار اهتمام المملكة بالطفل بشكل عام واهتمام الدائرة بتوعية الأطفال بأهمية المواقع الأثرية وضرورة حمايتها، وتوجيه الأطفال إلى ما تمثله هذه المواقع الأثرية من فخر واعتزاز لكل الأجيال وما تركته من إرث وثقافة وتراث، كما أن إضاءة هذه المواقع بالتعاون مع المؤسسات الدولية يسهم في ترويجها سياحيًا.



وأكد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مشاركة الدائرة بهذا الاحتفال الذي يصادف 20 من تشرين الثاني من كل عام، يأتي تعبيرًا عن وحدة العالم في الاحتفال بالطفل الذي يصادف نفس يوم دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ في عام 1989، حيث كانت المملكة الأردنية الهاشمية واحدة من أوائل الدول التي أقرت اتفاقية حقوق الطفل.



وقال عليان إنه جرى إضاءة عدد من المواقع الأثرية في المملكة بينها المدرج الروماني وجبل القلعة في العاصمة عمان يوم الأحد الماضي، وقلعة عجلون الأثرية ومدينة أم قيس الأثرية والمدرج الروماني بمدينة جرش الاثنين الماضي، وقلعة الكرك يوم أمس الثلاثاء.



يشار الى أنه في كل عام يتم إضاءة أهم المواقع الأثرية حول العالم في مناسبات مختلفة، وتأتي المواقع الأثرية في الأردن كواحدة من أبرز المواقع في العالم التي يركز عليها الإعلام العالمي.

المصدر: بترا



