الأساسيات الخاصة برحلات المغامرات

الوكيل الإخباري - تحتاج رحلات السفر التي تتسم بالمغامرة إلى التجهيز المسبق من خلال تحضير عدد من الأغراض الأساسية التي يحتاجها المسافر طوال مدة الرحلة .

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الخريطة

تتضمن أدوات التنقل عدد من الأساسيات للسفر، والتي يكون من بينها:«الخريطة، البوصلة»، حيث أنه من الضروري أن ترافق المسافر الخريطة المطبوعة في أي رحلة.

المصابيح

يفضل أن تحتوي حقيبة السفر على مصابيح حتى تكون مصدراً للضوء في حالة السير ليلاً، لذا يعد المصباح الأمامي هو الخيار الأفضل لدى معظم المسافرين، كما أنه من الضروري حمل البطاريات الإضافية.





أدوات الحماية من الشمس

يفضل وضع كافة وسائل الحماية من الشمس بحقيبة السفر أثناء القيام برحلات المغامرات الطويلة، وذلك من خلال توفير نظارات الشمس، وملابس واقية من الشمس، بالإضافة إلى الواقي من أشعة الشمس، تفادياً من التعرض لحروق الشمس وشيخوخة الجلد المبكرة على المدى الطويل.

الإسعافات الأولية

من الضروري توضيب أدوات الإسعافات الأولية التي تتضمن علاج البثور والضمادات اللاصقة بأحجام مختلفة، وشريط لاصق، ومرهم مطهر، ومسكنات الألم.



سكين

السكاكين في متناول اليد لإصلاح العتاد وإعداد الطعام، والإسعافات الأولية، وإشعال النار، أو غيرها من الاحتياجات الطارئة التي يحتاجها المسافر خلال الرحلة وخاصة للأشخاص الذين يعشقون المغامرات.

طعام إضافي

يفضل حزم طعامًا إضافيًا في حالة حدوث المفاجآت أثناء الرحلة مثل الإصابات أو سوء الأحوال الجوية، كما أنه من الضروري حزم العناصر الغذائية التي لا تتطلب الطهي كالمكسرات، والفواكه المجففة، وإذا كان المسافر في رحلة طويلة أو مغامرة شتوية.

مياه إضافية

من الضروري أن يحمل المسافر كمية كافية من الماء أثناء الرحلة، وعند تحديد كمية الماء التي يمكن حملها، يمكن الوضع في الاعتبار أن معظم الناس يكونوا في حاجة إلى حوالي نصف لتر في الساعة أثناء النشاط المعتدل في درجات الحرارة المعتدلة، كما أنه قد يحتاج المسافر إلى حمل أكثر من ذلك اعتمادًا على عوامل مثل درجة الحرارة الخارجية أو الارتفاع أو مستوى المجهود أو حالة الطوارئ.



ملابس إضافية

يمكن أن تتحول الظروف بشكل مفاجئ بسبب التغيرات الجوية كالرياح، أو البرودة في المناطق النائية وبالتالي هذا يكون سببًا في قضاء المسافر ليلة غير مخطط لها، لذا يفضل أن يحمل المسافر الملابس الإضافية.

المصدر - سيدتي