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السبت، 20-11-2021 04:26 م

الأماكن السياحية في جزيرة بورا بورا

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الوكيل الإخباري - تقع جزيرة بورا بورا في المحيط الهادئ، وهي جزءٌ من أرخبيل الجزر في بولينيزيا الفرنسيّة وتتبع جزيرة بورا بورا الأرخبيل البحري الذي يُسمّى جزر المجتمع، وهي أحد الأجزاء الخمسة التي تتكوّن منها بولينيزيا الفرنسيّة. وتتكون جزيرة بورا بورا التي تبلغ مساحتها 29.3 كم2، من جزيرة رئيسيّة، مُحاطة بمجموعة من الجزر الصغيرة، ويعيش فيها 9,000 نسمة.

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الأماكن السياحيّة في جَزيرة بورا بورا

 

جبل أويتمانو

هو جبل بركاني وأكبر جبل يقع في بورا بورا، يُطلّ على الشواطئ المُحيطة به، ويُمكن مُشاهدة الجبل من خلال جولات القوارب حوله. ، حيث يمكنك الاسترخاء بين المناظر الجميلة لجبل "أوتيمانو" ومشاهدة أسماك القرش وهي تأكل وتسبح مع السلاحف.

 

شاطئ ماتيرا

يُعتبر ماتيرا الشاطئ الرئيسي في بورا بورا، وتمّ التصويت له كأفضل شاطئٍ في العالم. حيث يتمتّع برمالٍ بيضاء ناعمة، ومياه فيروزيّة نقية وشفافة.

شواطئ الشعب المرجانية
تعد شواطئ الشعب المرجانية أحد أفضل الأنشطة التي يُمكن ممارستها في بورا بورا هي الغوص لمُشاهدة الشعب المرجانيّة الملوّنة، والتي توجد العديد منها تحت شواطئ الجزيرة.

 

جزيرة موتوتابو
هي الجزيرة الأكثر تصوّراً في المنطقة، وتمتاز بأنّها أفضل مكانٍ للاسترخاء؛ حيث تَبعد الجزيرة الصغيرة بضعة أمتار عن الجزيرة الرئيسية.

 

المصدر - سيدتي

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