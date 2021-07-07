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الأربعاء، 07-07-2021 03:26 م

الأماكن السياحية في ماليزيا

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الوكيل الإخباري - قبل الحديث عن أهم الأماكن السياحية في ماليزيا، لا بدّ من معرفة أنّ ماليزيا تتميز بأنّها واحدة من أبرز الوجهات السياحية والأكثر شعبية في جنوب شرق آسيا، وذلك بسبب موقعها الجغرافي الفريد من نوعه، حيث تتوفر فيها مناظر طبيعية متنوعة بما في ذلك الغابات المطيرة، الأنهار، الشلالات، الكهوف، الجزر، الجبال والسهول الساحلية.

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كما يضفي التنوع الثقافي المنعكس داخل البلاد جمالًا استثنائياً عليها[٥]، حيث بلغ عدد السياح الذين قصدوا ماليزيا حوالي 2 مليون سائح أجنبي في عام 2010 فقط، وكان معظمهم من مواطني الدول المجاورة مثل سنغافورة وإندونيسيا؛ وعلى الرغم من ذلك إلا أنّ هناك عددًا كبيرًا من السياح ومن جميع أنحاء العالم يقصدون ماليزيا أيضًا بشكل كبير وحتى هذا اليوم . 

 

أهم الأماكن السياحية في ماليزيا : 

 

مزارع سونجاي بالاس للشاي:

والتي تقع في مرتفعات الكاميرون، فهي واحدة من أجمل الأماكن السياحية في ماليزيا، إذ يمكن للسياح عند زيارتها القيام بجولات في مصانع الشاي الموجودة فيها.

 

شلالات كانشينغ: وهي شلالات تتكوّن من سبع طبقات؛ والتي توجد داخل محمية غابات كانشينج الترفيهية في ولاية سيناجور، حيث يتم فيها تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للسياح مثل رحلات مغامرات بريّة في الأدغال، الاستحمام تحت الشلالات، التخييم، التنزه، السباحة والتصوير الفوتوغرافي.

 

مسجد مضائق ملقا: يوجد هذا المسجد على جزيرة ملقا التي صنعها الإنسان؛ والذي يمثل مشهدًا رائعًا بمعمارية إسلامية وملاوية فريدة بالإضافة إلى الديكورات الداخلية، كما يحتوي المسجد على قاعة للصلاة، مكتبة ومنطقة للتعلم، ومن الجدير ذكره أنّ عند ارتفاع مستويات المياه يطفو هذا المسجد.

 

جزيرة لانكاوي: وهي مجموعة من 99 جزيرة في بحر أندامان، والتي توفر للسائحين صورة فريدة للبيئة الطبيعية والصافية مع الشواطئ البيضاء الطويلة مما يضفي شعورًا مختلفًا لدى السياح، كما توفر المتنزهات، البحيرات، أشجار جوز الهند وأشعة الشمس الدافئة، إذ يمكن للسياح في هذه الجزيرة الاستمتاع بالإبحار باليخوت، والمشي على طول الشواطئ ومشاهدة الحياة البرية.

 

 

المصدر - سطور 





 




 

 


 

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