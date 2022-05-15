الوكيل الإخباري-يتسائل الكثيرون حول الأمتعة المسموح والممنوع حملها على متن الطائرة .

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وفي التقرير التالي ، هناك العديد من الأمتعة المسموح ادخالها على متن الطائرة، مقابل أخرى ممنوعة، أبرزها:





حجم ونوع حقائب اليد



يجب على المسافر دائمًا التحقق من شركة الطيران قبل السفر عن عدد الحقائب التي يمكن حملها وحجمها، من الأفضل الاتصال بهم إذا كان لديك أي أسئلة.

الأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية

تعتمد الأجهزة الإلكترونية والعناصر الكهربائية التي يُسمح لك باستقلالها في رحلة جوية على البلد والمطار الذي ستسافر إليه، قد يكون لبعض شركات الطيران قيود مختلفة أيضًا. بالإضافة إلى ضرورة التحقق مع شركة الطيران قبل السفر إذا لم تكن متأكدًا مما يمكنك أخذه كحقيبة يد.

وينصح بالتأكد من شحن الأجهزة الإلكترونية قبل السفر، إذا لم يتم تشغيل الجهاز عند المطالبة بذلك، فلن يُسمح للمسافر بأخذه على متن الطائرة.

الكاميرات

يمكن للمسافر أخذ معدات الكاميرا في اليد وحمل الأمتعة، قد تكون هناك قيود على المعدات المتخصصة على سبيل المثال كاميرات الفيديو الاحترافية.

بطاريات

يفضل التحقق من القيود المفروضة على أنواع معينة من البطاريات أو الاتصال بشركة الطيران إذا لم يكن المسافر متأكدًا مما يمكنه حمله خلال الرحلة على متن الطائرة.

الأدوية والمعدات الطبية والمتطلبات الغذائية

يُسمح للمسافر بحمل الأدوية الأساسية التي يزيد حجمها عن 100 مل في حقيبة اليد، بما في ذلك المواد الغذائية السائلة وأجهزة الاستنشاق.

يمكن أن يحتاج المسافر إلى مستندات داعمة من أخصائي طبي أو طبيب متخصص ذي صلة فعلى سبيل المثال خطاب من طبيب أو نسخة من الوصفة الطبية الخاصة بالمسافر.

ويحتاج موظو المطار إلى فتح الحاويات لفحص السوائل في نقطة الأمان، بالإضافة إلى ذلك أنه يمكن اصطحاب المعدات الطبية في حالة إذا كانت ضرورية للرحلة السياحية على متن الطائرة.



السوائل

هناك قيود على كمية السوائل التي يمكن حملها في حقيبة اليد إذا أمكن، يمكن تعبئة السوائل في الأمتعة التي يقوم المسافر بتسجيل الوصول إليها، وتشمل السوائل:«جميع المشروبات بما في ذلك الماء، الأطعمة السائلة أو شبه السائلة مثل الحساء والمربى والعسل الشراب، مستحضرات التجميل وأدوات النظافة بما في ذلك الكريمات والمستحضرات والزيوت والعطور وملمع الشفاه، البخاخات بما في ذلك رغوة الحلاقة ومثبتات الشعر ومزيلات الروائح الكريهة، المعاجين بما في ذلك معجون الأسنان، المواد الهلامية بما في ذلك جل الاستحمام والشعر، محلول العدسات اللاصقة».

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