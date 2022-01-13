الإعلان عن رحلة جوية تاريخية بين تركيا وأرمينيا

الوكيل الاخباري- حصلت شركة الطيران الأرمنية "فلاي ون أرمينيا" على إذن من السلطات التركية لتسيير رحلات بين أرمينيا وتركيا، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" اليوم الخميس.

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وسيتم تسيير الرحلات بين يريفان واسطنبول، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة آرام أنانيان مساء الأربعاء، إنه من المقرر انطلاق الرحلة الأولى بتاريخ 2 فبراير المقبل.



ودخلت العلاقات التركية الأرمينية مرحلة جديدة تماما، وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أعلن في وقت سابق عن تعيين تركيا وأرمينيا ممثلين خاصين لتطبيع العلاقات بين البلدين، وإقامة رحلات جوية بين البلدين.



من جهتها أعلنت الحكومة الأرمنية في نهاية العام الماضي عدم تمديد الحظر المفروض على استيراد البضائع التركية تلبية لطلب رجال الأعمال في البلاد.

المصدر: روسيا اليوم