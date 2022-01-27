الإمارات.. استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية

الوكيل الاخباري- قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية، اعتبارًا من 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).



وأعلنت ”الهيئة العامة للطيران المدني“ و ”الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث“ استئناف دخول المسافرين القادمين من: كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، وجمهورية جنوب أفريقيا، وبتسوانا، وإيسواتيني، وليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وزيمبابوي، على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.

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