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الخميس، 27-01-2022 12:48 م

الإمارات.. استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية

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الوكيل الاخباري- قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية، اعتبارًا من 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعلنت ”الهيئة العامة للطيران المدني“ و ”الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث“ استئناف دخول المسافرين القادمين من: كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، وجمهورية جنوب أفريقيا، وبتسوانا، وإيسواتيني، وليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وزيمبابوي، على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.

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