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الخميس، 22-04-2021 02:32 م

الإمارات: الاتحاد للطيران توقف استخدام طائرة بوينغ - 777

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، عن وقف تسيير طائرات "بوينغ 777 - 300 إي آر" خلال العام الجاري.

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، ونقلت عن توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قوله إن "الشركة الحكومية، التي تتخذ من أبو ظبي، مقرا لها، لن تشغل الطائرة "بوينغ 777 - 300 إي آر" بعد هذا العام.


جاء ذلك خلال مشاركته في مهرجان الطيران العالمي الذي يعقد عبر الإنترنت، مؤكدا: "سترون منا نموذجا تشغيليا شديد التركيز وشديد الانضباط ويتمركز بشكل كبير حول أسطول من نوع "بوينغ - 787 دريملاينر" وطائرات "إيرباص إيه 350 - 1000".


وتشير الإحصائيات التي ينشرها الموقع الإلكتروني للشركة إلى أنها تمتلك 19 طائرة من هذا النوع في أسطولها الحالي.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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