الإمارات الوجهة السياحية الأولى في العالم لعشاق صيد الصقور

الوكيل الإخباري _ إنّ محمية المرزوم هي الوجهة السياحيّة الأولى لعشاق الصيد بالصقور في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم، حيث تختلف عن غيرها من محميات الحياة البرية في بقية الدول كونها الأولى من نوعها التي تركز على الصيد بالطرق التقليدية في كل مراحل الصيد.





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وبحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، فإنّ إدارة هذه المحمية، تمنع استخدام أي نوع من الأسلحة. وإنّما تهدف إلى تقديم تجربة ثقافية وسياحية فريدة للصيد التقليدي في دولة الإمارات. مع الحرص على استدامة الحياة البرية، واحترام الطبيعة، وتعزيز الوعي بالصقارة، وصون البيئة والتراث.



وقد صرّح مدير محمية المرزوم، أحمد بن هياي المنصوري بأنّ: “تم إنشاء المحمية في عام 2015 بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وهي تمتد على مساحة ألف كيلومتر مربع تقريباً، تقدم برامج داعمة لحماية البيئة واستدامة الصيد وبقاء الطرائد «الحيوانات التي يتم صيدها» في البرية. إلى جانب المحافظة على الأشجار والنباتات البرية، وتشجيع رياضة الصيد بالصقور والصيد بالسلوقي العربي التراثي”.



الجدير بالذكر أنّ المحمية أصبحت قبلة لعدد من هواة الصيد من المواطنين. ومن مواطني دول الخليج العربية والسياح الأجانب. بالإضافة إلى أنها أصبحت بديل مثالي لعدد من مواقع الصيد البعيدة عن منطقة الخليج العربي.

المصدر : الامارات نيوز









