الإمارات تحتفل بذكرى أول رحلة فضائية

الوكيل الإخباري- أحيت دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرى رائد الفضاء الأول يوري غاغارين.



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وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الستين للرحلة الفضائية الأولى التي قام بها يوري غاغارين في 12 أبريل/ نيسانعام 1961.



وأعلنت وزيرة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، عبر موقع "تويتر" أن يوري غاغارين أصبح أول إنسان طار إلى الفضاء، مشيرة إلى أن رحلة يوري غاغارين ألهمت دولة الإمارات والعالم كله، ووضعت حجر الأساس للمشاريع الفضائية الطموحة.

وأحيت دولة الإمارات ذكرى رائد الفضاء الأول عالميًا عن طريق وضع صورته على واجهة برج خليفة في دبي، أعلى أبراج العالم، وبث فيديو عن رائد الفضاء الأول.



تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أصبحت أول بلد عربي أرسل أحد مواطنيه إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019، حيث عمل رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري على متن المحطة الدولية ثمانية أيام قبل أن يعود إلى الأرض سالما.

المصدر: سبوتنك