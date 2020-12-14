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الإثنين، 14-12-2020 11:52 ص

الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا

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الوكيل الاخباري - من المقرر أن تستأنف الإمارات وتركيا الرحلات الجوية بين البلدين، اعتبارا من 17 ديسمبر الجاري، بعد 9 أشهر من التوقف، بعدما أجبرت جائحة كورونا السلطات حول العالم على إغلاق مطاراتها.

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وأعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، استئناف رحلاتها إلى اسطنبول اعتبارا من 17 ديسمبر الجاري.


وقالت متحدثة باسم الناقلة المملوكة لحكومة دبي، في إفادة عبر البريد الإلكتروني، وصلت وكالة "الأناضول" التركية نسخة منها، إن رحلاتها من دبي إلى مطار صبيحة غوكتشين الدولي في اسطنبول، متاحة للحجز على موقع الناقلة الشبكي.


وأضافت أنه من المقرر أن تبدأ الرحلات اعتبارا من 17 ديسمبر 2020.


وألغت "فلاي دبي" رحلاتها إلى اسطنبول اعتبارا من 17 مارس 2020، بناء على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، في أعقاب تفشي جائحة كورونا.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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