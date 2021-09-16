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الخميس، 16-09-2021 12:46 م

الإمارات تطلق مهرجان منطاد الإبراهيمي الدولي في مايو - صورة

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الوكيل الإخباري - يطلق منطاد الإمارات النسخة الأولى من " مهرجان منطاد الإبراهيمي" خلال الفترة من 5 حتى 10 مايو القادم بمشاركة دولية واسعة.

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وأعرب الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، عن سعادته بتنظيم وإطلاق النسخة الأولى لمهرجان منطاد الإبراهيمي والذي يجسد تطلعات شباب دول المنطقة في العيش بسلام ضمن رؤية الاتفاق الإبراهيمي.

 

وأكد أهمية إطلاق هذا المهرجان الذي سيستقطب عددا كبيرا من دول المنطقة والعالم للتعرف على مشاريع وإنجازات دول الشرق الأوسط في شتى المجالات العلمية والثقافية و بناء جسور التواصل بين دول المنطقة والعالم.

وأضاف المنصوري أن المهرجان سيتضمن عددا من الفعاليات الشعبية والثقافية والعلمية في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وسيستضيف مشاركات وشخصيات إقليمية وعالمية عديدة بهدف التمسك بنهج السلام والتسامح بين الأديان وتعزيز التسامح والتعايش في منطقة الشرق الأوسط.


 

المصدر - العين الإخبارية 

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