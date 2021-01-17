الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 03:35 م

الإمارات تعفي مواطني 20 دولة من الحجر الصحي

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الوكيل الإخباري _ أعلنت السلطات الإماراتية التحديث الأخير لقائمة الدول المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي، بناءً على تطورات انتشار فيروس “كوفيد19” عالميًّا، موضحةً أنه قد تتغير أسماء الدول المُصرَّح لها.

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وقالت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إنه تمت زيادة عدد الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرةً دون الاحتياج إلى إجراءات الحجر الصحي، وفق صحيفة البيان الإماراتية.


وكانت العاصمة الإماراتية أبوظبي عاودت استقبال السياح الدوليين رسميًّا اعتبارًا من 24 ديسمبر الماضي؛ وذلك بعد تحديث لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في الإمارة، الإجراءات المطبقة، بما فيها إجراءات دخول الزوار الدوليين.


وتشمل القائمة الكاملة للدول المشار إليها: البحرين، والصين، والكويت، والسعودية، وبروناي، وتايبيه، وتايلاند، وجزيرة آيل أوف مان، وجمهورية ساو تومي، وبرينسيب، وسانت كيتس، ونيفيس، وسلطنة عمان، وقطر، وكاليدونيا الجديدة، وماكو، ومنغوليا، وموريشيوس، ونيوزيلندا، وهونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

 

المصدر: توريزم ديلي نيوز 

 

 


 




 

 


 

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