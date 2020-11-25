الإمارات تعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة

الوكيل الاخباري- توقفت الإمارات عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة بينها لبنان، وفقا لوثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك للدولة.



وبعد تضارب الأنباء حول منع اللبنانيين من الحصول على تأشيرة إماراتية، اعتمدت الوثيقة، التي أُرسلت إلى الشركات العاملة في المجمع، على تعميم لدائرة الهجرة دخل حيز التنفيذ في 18 تشرين الثاني الجاري.



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وبحسب الوثيقة، فإن طلبات الحصول على تأشيرات عمل وزيارة جديدة تم تعليقها للمواطنين الموجودين في الخارج من 13 دولة، بما في ذلك إيران وسوريا والصومال وأفغانستان وليبيا واليمن، حتى إشعار آخر.





وتقول الوثيقة إن حظر التأشيرات ينطبق أيضا على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا. ولم يتضح ما إذا كانت هناك استثناءات للحظر.

المصدر: الاقتصاد



