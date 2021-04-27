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الثلاثاء، 27-04-2021 12:13 م

الإمارات تقترح على مطارات روسية إنشاء ممرات للسياح المحصنين ضد فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- بعثت وزارة النقل الروسية برسالة إلى إدارات المطارات الروسية اقترحت فيها دراسة إمكانية إنشاء ممرات خاصة بالسياح المحصنين ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك في مقال نشرته الثلاثاء 27 أبريل صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وجاء في المقال إن اقتراحات كهذه قدمتها أولا سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وزارة الخارجية الروسية، ثم أحيلت تلك المبادرة إلى هيئة الطيران المدني وهيئة الرقابة على حقوق المستهلكين (روس يوتريب نادزور).

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كما أطلعت وزارة النقل الروسية و إدارات المطارات الروسية في أبريل الجاري على رسالة بعثت بها شعبة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسية تتضمن مبادرة إنشاء ممرات خاصة في المطارات لدخول السياح الذين قد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا. وجاء في الرسالة إن المقصود بالأمر هم المسافرون القادمون من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

مع ذلك فإن مصدراً في الحكومة الروسية صرح لصحيفة "إزفيستيا" بأن هيئة "روس بوتريب نادزور" لم توافق على تلك المبادرة.

أما الناطق باسم وزارة النقل الروسية فقال إن المبادرة بحاجة إلى الدراسة ومناقشتها مع جهات مطلعة في السلطة التنفيذية الروسية. وأضاف أن قرارا بهذا الشأن لم يتخذ.

فيما قال ناطق باسم مطار "فنوكوفو" بموسكو إن إدارة المطار لديها خبرة استحداث ممرات كهذه للمشجعين الرياضيين ومجموعات أطفال وفرق من الأخصائيين العاملين في المناطق النائية، مشيرا إلى ضرورة استشارة هيئة "روس بوتريب نادزور" بشأن استحداث ممرات خاصة بالسياح الأجانب المحصنين ضد فيروس كورونا مع شرط أن يؤخذ بالحسبان الجانب المالي للمسألة.

فيما قال ناطق باسم مطار "بولكوفو" في بطرسبورغ إن إدارة المطار جاهزة لتنظيم ممرات خاصة بالأجانب الذين قد تم تطعيمهم ضد "كوفيد – 19".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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