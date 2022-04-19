الإمارات تلغي شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية

الوكيل الاخباري-قررت حكومة الإمارات إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وذلك ضمن المنظومة الجديدة لتأشيرات الدخول والإقامة.



وتضمنت المنظومة أيضا مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية، منها إلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.



وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، بأن مجلس الوزراء، اعتمد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب الهادف إلى تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.

اضافة اعلان

العربية