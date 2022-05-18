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الأربعاء، 18-05-2022 11:22 ص

الإمارات توضح كيفية الحصول على الإقامة الخضراء ومزاياها

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الوكيل الإخباري-أوضحت الحكومة الرقمية للإمارات، ماهية تأشيرة "الإقامة الخضراء" في الدولة، وكيفية الحصول عليها، كاشفة عن مزاياها.

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وأشارت حكومة الإمارات الرقمية إلى أن تأشيرة الإقامة الخضراء هي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة عام 2021، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون الإقامة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها.


وكشفت الحكومة الرقمية للإمارات أن للتأشيرة الخضراء مزايا أوسع نطاقا لحامليها، مقارنة بتأشيرة الإقامة العادية، من بينها:


- منح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، وتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكافة أنواعها، للزوج والأولاد والأقارب من الدرجة الأولى.

- رفع سن الأبناء حتى 25 عاما بعد أن كان 18 عاما فقط.
- توفير تصريح إقامة إلى البنات غير المتزوجات بغض النظر عن العمر.
- منح الأبناء من أصحاب الهمم (المعوقون) تصريح إقامة مع ذويهم بغض النظر عن العمر.

- مدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.


فيما تكون مدة صلاحية إقامة أفراد الأسرة مماثلة لحامل تأشيرة الإقامة الأصلي.
وعن الأشخاص القادرين على تقديم طلب الحصول على التأشيرة الخضراء، لفتت حكومة الإمارات الرقمية موضحة، إلى أنه يمكن للفئات الآتية تقديم طلب للحصول على التأشيرة الخضراء: 


1- الإقامة الخضراء للعمل الحر:
الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين
شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها كحد أدنى
ألا يقل الدخل السنوي من العمل الحر لعامين سابقين عن /360000/ درهم، أو أن يثبت المتقدم للحصول على هذه الإقامة ملاءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة.

2- الإقامة الخضراء للعامل الماهار:
تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول.
أن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة، المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث، حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها.
ألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم إماراتي.


وتم من خلال هذا المسار فصل الإقامة عن العمل، لتسهيل إجراءات انتقال العامل الماهر، وتعزيز مرونة سوق العمل.

3-الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك:
تم استحداث الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة التي كانت مدتها سنتان، وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.


وتتضمن المتطلبات:
الموافقة على الاستثمار وإثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة، وفي حالة كان الأجنبي في أكثر من رخصة يصار إلى إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة
موافقة الجهات المحلية في البلاد المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط.

 

روسيا اليوم

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