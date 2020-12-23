الإمارات وجهة السياحة العالمية.. معالم تراثية وثقافية تبهر الزوار

الوكيل الإخباري _ تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الأكثر استقطابا للسياحة خاصة العائلية، حيث تتمتع بمقومات لا نظير لها بخلاف طبيعتها الخلابة والخدمات المميزة.

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وبفضل هذا التنوع، تحتضن الإمارات وجهات سياحية وتاريخية وتراثية عديدة توفر خيارات متعددة من الشواطئ الخلابة والطبيعة الجبلية والصحاري والمحميات الطبيعية والمنشآت المعمارية الفريدة وفرص التسوق الرائعة.



تعرف على الطبيعة السياحية المميزة لكل إمارة :





أبوظبي

تمتلك أبوظبي أطول شريط ساحلي في البلاد ما يجعلها تحظى بالعديد من الشواطئ الآمنة، والجُزر الترفيهية، وكورنيش رائع بمحاذاة الواجهة البحرية.



ومن أبرز معالم العاصمة الإماراتية متحف اللوفر أبوظبي الواقع الذي يعد وجهة سياحية مميزة لعشاق التاريخ، والثقافة.



كما تضم الإمارة جامع الشيخ زايد الكبير، صاحب التصميم المعماري المبهر، وهو من أضخم الصروح المعمارية الدينية، التي تمزج ما بين مدارس العمارة الإسلامية المختلفة. ويضم 80 قبة، وألف عمود، وأربع مآذن.



وتتميز أبوظبي بجزيرة ياس أحد أشهر جزر الإمارات السياحية على الإطلاق، فهي تناسب راغبي المغامرة والتشويق، و الهدوء والاسترخاء، بفضل الأنشطة والفعاليات المتنوعة.



دبي

هي عاصمة السياحة الآسيوية وأيقونة عالمية تخطف عقول وقلوب السياح، حتى باتت رمزا سياحيا يتهافت عليه الزوار من جميع أنحاء العالم.



وتضم العديد من المعالم المميزة، منها برج خليفة الذي يقع في قلب الإمارة ويجمع بين الفن والتصميم المُبتكر، والعبقرية الهندسية الذي يعد أطول مبنى في العالم.



كما تضم الإمارة دبي مول الذي يقدم تجربة تسوق لا مثيل لها، فهو من أكبر مراكز التسوق الترفيهية في العالم، حيث يمتد على مساحة 2 مليون متر مربع.



وبالقرب من دبي مول يوجد عرض النافورة الراقصة الأطول في العالم، والممتدة على مساحة 30 فدان.



كما تشتهر دبي بنخلة جميرا، وهي أول جزيرة من صنع البشر على هيئة نخلة، وتضم العديد من المنازل، والمطاعم، والمولات، والفنادق، ومجموعة من أفخم المنتجعات السياحية.



الشارقة

تمزج المواقع السياحية في الشارقة ما بين الثقافة، وسياحة الشواطئ، حيث يمتد تاريخ المدينة إلى أكثر من 6 آلاف سنة، وتعج بالمتاحف والأماكن التراثية العريقة، ومن أشهر معالمها متحف الشارقة للحضارة الإسلامية الذي يمتد على مساحة 6 كيلو متر مربع.



رأس الخيمة

مهد الحضارات وواحدة من أجمل المناطق السياحية في الإمارات، بفضل موقعها شمال الدولة بين جبال الحجر والخليج العربي، إلى جانب السواحل الخلابة، وتراثها الثقافي الغني. ما يجعلها مركزا للمواقع الأثرية والمتاحف وإقامة أنشطة صحراوية مثل التخييم ورحلات السفاري وتسلق الجبال والألعاب المائية.



ومن أشهر معالمها متحف رأس الخيمة الوطني المبني حسب فن العمارة التقليدية، وحديقة ايسلاند المائية السياحة ومول الحمرا.



وتشتهر الإمارة بمهرجان رأس الخيمة للهجن العربية الأصيلة، وهي واحدة من أكثر الرياضات شعبية في دول الخليج.



عجمان

تتميز بواجهتها البحرية والتضاريس المتنوعة من الجبال وغابات منغروف والمتاحف والمواقع التاريخية، ومن أهم معالم عجمان شاطئ عجمان الرملي، ومتحف عجمان، وسيتي سنتر عجمان.



ويُقام سنويا مهرجان عجمان للتسوق، وتقدم مراكز التسوق خلاله خصومات، ويعقد على هامش المهرجان عدد من الفعاليات و المسابقات الثقافية .



العين

واحة خضراء في قلب الإمارات، وتتميز بتنوع المعالم من الحدائق والشواطئ، والواحات المورقة، والملاهي المائية، والنزهات الصحراوية، والسلاسل الجبلية، والمواقع الأثرية.



ومن أهم معالم العين جبل حفيت الذي يرتفع حتى 1340 متر، وحديقة حيوان العين، ومتحف قصر العين.



الفجيرة

إمارة مبهجة نابضة بالحياة ليلاً ونهاراً. وتمتلك طبيعة تدهش الحواس، من جبال، ومحميات بحرية، وشواطئ، وعيون مياه كبريتية تجذب رواد السياحة العلاجية.



وشهدت الفجيرة خلال الأعوام الماضية رواجا سياحيا بفضل المنتجعات السياحية والفنادق الفارهة ومعالمها المميزة، مثل جامع الشيخ زايد ثاني أكبر مساجد دولة الإمارات، بعد جامع الشيخ زايد الكبير، إلى جانب حديقة عين مضب الكبريتية، وسيتي سنتر الفجيرة.









المصدر : العين الإخبارية



